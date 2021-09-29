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В октябре курс доллара побьет рекорд - прогноз эксперта

29 сентября 2021, 07:31
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Стоимость американской валюты в Украине может обвалиться до рекордно низкой отметки в 2021 году, прогнозирует аналитик Альпари Вадим Иосуб.

доллары
Курс доллара в Украине может упасть / Reuters

Курс доллара в Украине в октябре может достичь рекордно низкой отметки с начала года, а именно - 26,2 грн за доллар. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. К слову, в начале 2021-го курс доллара к гривне составлял 28,4 грн/$, а по состоянию на 28 сентября курс доллара НБУ снизился до 26,5 грн/$.

По словам эксперта, возможно и незначительное подорожание валюты, передает Obozrevatel. В целом же, доллар имеет шансы как на резкую девальвацию, так и на плавную ревальвацию.

Иосуб добавил, что укрепление гривни будет связано с получением транша Международного валютного фонда.

"Министерство финансов страны высказало уверенность, что Украина выполнила условия МВФ, и очередной транш по программе stand-by может быть получен до конца года. Если видение МВФ совпадет с видением Минфина, в октябре можно будет ожидать продолжение тренда по укреплению гривны. Доллар к концу месяца может торговаться в диапазоне 26,2–26,7 грн", – отметил аналитик.

Читайте такжеВ Украине валюту будут продавать по новым правилам: эксперт спрогнозировал, обвалится ли гривняПо словам Иосуба, укрепление гривни во многом связано с продолжающейся благоприятной внешнеторговой конъюнктурой. Положительно сказывается на курсе и распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить в августе международные резервы до $31,5 млрд – это максимальное значение за девять лет.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила почти все условия для получения транша. В частности, говорится о прогрессе в реформах, в частности – в судебной. Остались два законопроекта – о НБУ и НАБУ. Если нардепы не проголосуют за документы, то МВФ может не выделить Киеву транш.

23 августа МВФ направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это был не кредит, а безвозвратная помощь. В правительстве отметили, что планируют направить эти средства на восстановление экономики в связи с пандемией коронавируса.

Также в Кабмине отметили, что эти 2,7 миллиарда никак не повлияют на получение транша в рамках программы stand by.

Каким будет кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной, как прошлой осенью. Такой прогноз озвучил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Доллар курс доллара Вадим Иосуб новости Украины курс гривни
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