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"Мы всё сделали": Зеленский подтвердил готовность Украины к получению транша МВФ

28 июля 2021, 14:03

Президент сегодня будет общаться по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Зеленский
По его словам, Украина уже начала ряд главных реформ / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все обязательства, возложенные Международным валютным фондом. Именно поэтому государство готово к получению очередного транша.

"Я считаю, что со стороны ответственности государства и структурных маяков относительно реформ, мы в финальной части, на финальной стадии. Я считаю, что мы все сделали", – отметил Зеленский во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Децентрализация".

Зеленский проведет переговоры

Президент добавил, что сегодня в 18:00 проведет телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждать будут статус внедрения реформ. Он добавил, что Украина находится на финальном этапе.

Зеленский напомнил, что Украина обязывалась принять законы о земельной, банковской и судебной реформе. Также необходимо было принять законопроект о реформе СБУ, который парламент принял в первом чтении

Он добавил, что остаются "специфические" вопросы, связанные с бюджетом Украины следующих лет, однако этот вопрос касается среднего звена менеджмента Минфина и МВФ.

"Считаю, что мы готовы к получению траншу", – резюмировал глава государства.

Транш МВФ: последние новости

  • 13 февраля в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.
  • 10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.
  • 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ, но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".
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