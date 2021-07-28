"Мы всё сделали": Зеленский подтвердил готовность Украины к получению транша МВФ

По его словам, Украина уже начала ряд главных реформ / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все обязательства, возложенные Международным валютным фондом. Именно поэтому государство готово к получению очередного транша.

"Я считаю, что со стороны ответственности государства и структурных маяков относительно реформ, мы в финальной части, на финальной стадии. Я считаю, что мы все сделали", – отметил Зеленский во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Децентрализация".

Зеленский проведет переговоры

Президент добавил, что сегодня в 18:00 проведет телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждать будут статус внедрения реформ. Он добавил, что Украина находится на финальном этапе.

Зеленский напомнил, что Украина обязывалась принять законы о земельной, банковской и судебной реформе. Также необходимо было принять законопроект о реформе СБУ, который парламент принял в первом чтении

Он добавил, что остаются "специфические" вопросы, связанные с бюджетом Украины следующих лет, однако этот вопрос касается среднего звена менеджмента Минфина и МВФ.

"Считаю, что мы готовы к получению траншу", – резюмировал глава государства.

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