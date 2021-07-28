"Мы всё сделали": Зеленский подтвердил готовность Украины к получению транша МВФ

Президент сегодня будет общаться по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все обязательства, возложенные Международным валютным фондом. Именно поэтому государство готово к получению очередного транша.
"Я считаю, что со стороны ответственности государства и структурных маяков относительно реформ, мы в финальной части, на финальной стадии. Я считаю, что мы все сделали", – отметил Зеленский во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Децентрализация".
Зеленский проведет переговоры
Президент добавил, что сегодня в 18:00 проведет телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждать будут статус внедрения реформ. Он добавил, что Украина находится на финальном этапе.
Зеленский напомнил, что Украина обязывалась принять законы о земельной, банковской и судебной реформе. Также необходимо было принять законопроект о реформе СБУ, который парламент принял в первом чтении
Он добавил, что остаются "специфические" вопросы, связанные с бюджетом Украины следующих лет, однако этот вопрос касается среднего звена менеджмента Минфина и МВФ.
"Считаю, что мы готовы к получению траншу", – резюмировал глава государства.
Транш МВФ: последние новости
- 13 февраля в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.
- 10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.
- 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ, но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".