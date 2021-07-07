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В Минфине рассказали, что будет с экономикой Украины без очередного транша МВФ

7 июля 2021, 13:36

Также Любченко сообщил, что Министерство финансов ведет переговоры с МВФ относительно нового транша.

МВФ
Украина рассчитывает получить $700 млн от МВФ в 2021 году / Reuters

Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит очередной транш от Международного валютного фонда в рамках действующей кредитной программы для страны, заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

"Если этого не произойдет до конца этого года, Украина не ощутит никаких экономических потрясений", – цитирует министра экономики УНИАН.

Любченко отметил, что как раз в эти минуты Министерство финансов ведет переговоры с МВФ относительно нового транша. "Речь идет еще о прошлогодних суммах – $700 млн, лето-осень...", – отметил министр экономики.

При этом он заверил, что Украина выполнила все условия для получения транша "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства". Поэтому правительство надеется, что средства все же удастся получить.

"Поэтому мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", – добавил вице-премьер.

Сотрудничество Украины с МВФ – о чем ранее писал Главред:

  • 13 февраля в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.
  • 10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.
  • 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".
МВФ кредит МВФ новости Украины Алексей Любченко
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