В Минфине рассказали, что будет с экономикой Украины без очередного транша МВФ

Украина рассчитывает получить $700 млн от МВФ в 2021 году / Reuters

Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит очередной транш от Международного валютного фонда в рамках действующей кредитной программы для страны, заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

"Если этого не произойдет до конца этого года, Украина не ощутит никаких экономических потрясений", – цитирует министра экономики УНИАН.

Любченко отметил, что как раз в эти минуты Министерство финансов ведет переговоры с МВФ относительно нового транша. "Речь идет еще о прошлогодних суммах – $700 млн, лето-осень...", – отметил министр экономики.

При этом он заверил, что Украина выполнила все условия для получения транша "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства". Поэтому правительство надеется, что средства все же удастся получить.

"Поэтому мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", – добавил вице-премьер.

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