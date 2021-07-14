Судебной реформе в Украине быть: парламент поддержал закон об избрании членов ВСП

Закон поддержали 259 депутатов / УНИАН

На сегодняшнем заседании парламента депутаты в максимально оптимальном формате проголосовали за закон о судебной реформе.

Документ №5068, предусматривающий реформу процедуры отбора членов Высшего совета правосудия и создание автономного подразделения дисциплинарных инспекторов для рассмотрения жалоб на судей, получил 259 голосов.

Известно, что закон не поддержали представители фракций ЕС, ОПЗЖ и Батькивщины.

"Только что случилось едва ли не ключевое событие всего политического сезона. Впервые за все годы независимости в Украине будет обеспечена реальная судебная реформа. Не перетасовка "ручных" судей, не расстановка по всей судейской вертикали нужных людей, а действительно обновление всей судебной системы", - прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Как проголосовали депутаты:

"Слуга народа" - 224 "за"

ОПЗЖ - 0 "за"

"Европейская солидарность" - 0 "за"

"Батькивщина" - 0 "за"

"За майбутнє" - 1 "за"

"Голос" - 16 "за"

"Довіра" - 14 "за"

внефракционные - 4 "за"

Судебная реформа в Украине - о чем ранее писал Главред:

29 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д). Он предусмотривает, что в состав ВККС входят 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Решающий голос при формировании ВККС останется за международными экспертами.

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Позже глава ВР Дмитрий Разумков подписал этот закон, но предположил, что президент его ветирует из-за коллизии. "Было проголосовано предложение №453, которое увеличивало влияние международных экспертов на принятие решения. В то же время, было поддержано предложение №409. Обе правки содержат различные правила, по которым решение конкурсной комиссии по отбору членов ВККС считается принятым. Таким образом, нормы закона можно трактовать по-разному", - аргументировал Разумков.

И действительно, 8 июля Зеленский ветировал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, таким образом застопорив процесс реализации судебной реформы в Украине.

В частности, глава Украины нашел в законе противоречия, касающиеся деятельности первого состава конкурсной комиссии и по привлечению к работе в ней дополнительных международных экспертов. Суть в том, что они в течение последних пяти лет должны предоставлять Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции. Что на практике пока себя не проявило.

Что предусматривает закон:

При вступлении в силу данного закона, будет создан Этический совет, состоящий из трех представителей Совета судей Украины и трех международных экспертов. Последних предложат международные организации.

Новый институт проведет разовую проверку членов Высшего совета правосудия на добропорядочность и будет проводить регулярные проверки всех кандидатов на должности членов совета.

При этом заключающий голос при голосовании в Этическом совете будут иметь международные эксперты.

В случае недобропорядочности действующего члена совета, его отстранят от выполнения обязанностей. Затем, съезд судей и адвокатов в течение трех месяцев примет по нему решение или уволит.