Рада приняла за основу закон о реформе СБУ

Здание СБУ / УНИАН

Украинский парламент принял в первом чтении новую редакцию закона о Службе безопасности Украины. Как сообщается на сайте Рады, "за" проголосовали 285 народных депутатов.

Законопроект в доработанном виде поддержало подавляющее большинство депутатов президентской фракции Слуга народа (200 голосов), все присутствовавшие депутаты фракций Голос, Европейская солидарность, группа Доверие, а также часть представителей Оппозиционной платформы За Жизнь.

Если закон пройдет через второе и третье чтение, то реформа СБУ будет выглядеть так:

Спецслужба превратится из правоохранительного в контрразведывательный орган.

СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

После 2024 года СБУ полностью лишится функций досудебного следствия.

будет проведено существенное сокращение численности службы и ее демилитаризация ‒ сотрудники большинства подразделений СБУ получат не военные, а специальные звания.

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Напомним, ранее сообщалось: