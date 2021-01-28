Рада приняла за основу закон о реформе СБУ

"За" проголосовали 285 народных депутатов.
Украинский парламент принял в первом чтении новую редакцию закона о Службе безопасности Украины. Как сообщается на сайте Рады, "за" проголосовали 285 народных депутатов.
Законопроект в доработанном виде поддержало подавляющее большинство депутатов президентской фракции Слуга народа (200 голосов), все присутствовавшие депутаты фракций Голос, Европейская солидарность, группа Доверие, а также часть представителей Оппозиционной платформы За Жизнь.
Если закон пройдет через второе и третье чтение, то реформа СБУ будет выглядеть так:
- Спецслужба превратится из правоохранительного в контрразведывательный орган.
- СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией.
- После 2024 года СБУ полностью лишится функций досудебного следствия.
- будет проведено существенное сокращение численности службы и ее демилитаризация ‒ сотрудники большинства подразделений СБУ получат не военные, а специальные звания.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Во фракции Слуге народа отказались давать гарантии относительно сохранения на посту нынешнего председателя СБУ Ивана Баканова.
- По словам нардепа, грядущие структурные изменения в функционировании спецслужбы предусматривают устранение политического влияния на спецслужбу и включат новые квалификационные требования к претенденту на пост ее главы.
Автор: Дмитрий Видоменко