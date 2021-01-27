СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к заказному убийству

В ведомстве отметили, что Нескоромному заочно сообщили о подозрении. Его розыск продолжается.
В среду, 27 января, правоохранители обнародовали доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Материалы появились на сайте СБУ. В ведомстве отметили, что фигуранту заочно сообщили о подозрении. Его розыск продолжается.
В СБУ установили, что Нескоромный "совместно с сотрудником антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни" Наумова.
На подтверждение этого правоохранители опубликовали фотографии, а также записи разговоров подозреваемых.
На аудио, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.
Кроме того, голоса на записи обсуждали способы нападения на жертву и то, что "его не жалко".
Операцию решили "не откладывать". Кроме того, фигуранты по телефону обсуждали вероятную стоимость заказа.
В СБУ заявили, что Расюк с октября 2020 до января 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым.
Расюка задержали во время передачи денег.
Скандал о заказном убийстве в СБУ – о чем сообщалось ранее:
- 22 января в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Однако ему удалось скрыться.
- В тот же день по этому производству был задержан сотрудник спецподразделения Альфа Андрей Расюк. Позже он был арестован судом.
- 23 января Дмитрий Нескоромный заявил, что он находится в Германии и пообещал обнародовать якобы компромат на председателя СБУ Ивана Баканова и главу ОП Андрея Ермака.