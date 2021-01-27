Скандал в СБУ: Нескоромный объявил о "сенсационной" пресс-конференции

Дмитрий Нескоромный обвиняет СБУ в провокации.
Бывший замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный намерен 2 февраля выступить на пресс-конференции в Брюсселе, в рамках которой он планирует рассказать о коррупции среди высокопоставленных украинских чиновников и "провокации со стороны сотрудников СБУ".
В частности, на сайте пресс-клуба Брюссель Европа говорится о том, что мероприятие с участием Дмитрия Нескоромного запланировано на 9:00 по украинскому времени. Планируется проведение онлайн-трансляции.
"Бывший первый заместитель руководителя Службы безопасности Украины (2019-2020), бывший начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ Дмитрий Нескоромный расскажет о провокации против него со стороны сотрудников СБУ, а также о сенсационных фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины", - отмечено в анонсе.Читайте такжеЗаказ киллерам на генерала Наумова: в СБУ объяснили мотив Нескоромного
Скандал с "попыткой заказного убийства" в СБУ
- В пятницу, 22 января, в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Однако ему удалось скрыться.
- В тот же день по этому производству был задержан сотрудник спецподразделения Альфа Андрей Расюк. Позже он был арестован судом.
- Дмитрий Нескоромный 23 января заявил, что он находится в Германии и пообещал обнародовать якобы компромат на председателя СБУ Ивана Баканова и главу ОП Андрея Ермака.