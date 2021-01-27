УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Скандал в СБУ: Нескоромный объявил о "сенсационной" пресс-конференции

27 января 2021, 14:07
Прослушать новость
Остановить

Дмитрий Нескоромный обвиняет СБУ в провокации.

СБУ
Нескоромный обещает 2 февраля обнародовать "сенсационные факты коррупции" в высших эшелонах украинской власти / Фото: УНИАН

Бывший замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный намерен 2 февраля выступить на пресс-конференции в Брюсселе, в рамках которой он планирует рассказать о коррупции среди высокопоставленных украинских чиновников и "провокации со стороны сотрудников СБУ".

В частности, на сайте пресс-клуба Брюссель Европа говорится о том, что мероприятие с участием Дмитрия Нескоромного запланировано на 9:00 по украинскому времени. Планируется проведение онлайн-трансляции.

"Бывший первый заместитель руководителя Службы безопасности Украины (2019-2020), бывший начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ Дмитрий Нескоромный расскажет о провокации против него со стороны сотрудников СБУ, а также о сенсационных фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины", - отмечено в анонсе.Читайте такжеЗаказ киллерам на генерала Наумова: в СБУ объяснили мотив Нескоромного

Скандал с "попыткой заказного убийства" в СБУ

СБУ новости Украины Дмитрий Нескоромный
Сейчас вы просматриваете новость «Скандал в СБУ: Нескоромный объявил о "сенсационной" пресс-конференции». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый локдаун: названо условие введения жесткого карантинаНовый локдаун: названо условие введения жесткого карантина Тарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежкамиТарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежками 1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в УкраинеСотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине Скандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожаетСкандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожает
Следующий материал

Последние новости

14:57
Путин предупредил мир об угрозе борьбы "всех против всех"
14:44
Вера Брежнева удалила "фирменную" родинку
14:40
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
14:31
Криклий исключил сворачивание реформы дипломирования моряков
14:21
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
Реклама
14:14
Модель Playboy порезала подругу ножом в пьяной драке
14:07
Стало известно, кому в Украине компенсируют подорожание электроэнергии Видео
14:07
Скандал в СБУ: Нескоромный объявил о "сенсационной" пресс-конференции Видео
14:01
Интуитивное питание: что нужно знать о новой анти-диете Видео
13:57
Родригес переснимает серию фильмов Дети шпионов
13:43
Слабое освещение и сексуальное влечение: 7 причин расширеных зрачков Видео
13:41
Украина накажет российские авиакомпании за полеты в Крым: кого ждут санкции Видео
13:16
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена Видео
13:15
Кабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду Видео
13:14
Мишель Андраде рассказала о своем парне
13:10
В РФ рассказали, сколько сотен тысяч российских паспортов выдали украинцам Видео
12:58
Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Фото Видео
12:54
Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците Видео
12:34
Скончался звезда сериалов Ликвидация и Вечный зов Видео
12:33
В России Госдума по предложению Путина продлила ядерную сделку с США Видео
Реклама
12:24
Тренировка на голодный желудок: можно ли похудеть быстрее Видео
12:19
Падение режима Путина: Гордон раскрыл сценарий смены власти в России Видео
12:16
Настоящая зима: погода в Украине резко меняется Видео
12:10
На Киев надвигается снежный "апокалипсис" Видео
12:01
Как часто заниматься спортом, чтобы похудеть Видео
12:00
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
11:53
Апина призналась в новых нарушениях законов Украины Видео
11:45
Рада приняла закон о защите граждан от коллекторов
11:33
Викинги: Вальхалла - сюжет, актеры и роли нового сериала
11:19
ВСУ увеличат количество призывников: сколько человек уйдет в армию Видео
11:17
Лазерная депиляция: названы побочные эффекты Видео
11:01
Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе Видео
10:58
"Няшки": Григорий Решетник умилил Сеть трогательным фото с сыном
10:38
Как прожить дольше: назван физиологический процесс, продлевающий жизнь Видео
10:37
Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:32
Медик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровья Видео
10:25
После каминг-аута трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой
10:25
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
10:20
Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима мнение
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
Реклама
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять