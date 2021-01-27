Скандал в СБУ: Нескоромный объявил о "сенсационной" пресс-конференции

Нескоромный обещает 2 февраля обнародовать "сенсационные факты коррупции" в высших эшелонах украинской власти / Фото: УНИАН

Бывший замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный намерен 2 февраля выступить на пресс-конференции в Брюсселе, в рамках которой он планирует рассказать о коррупции среди высокопоставленных украинских чиновников и "провокации со стороны сотрудников СБУ".

В частности, на сайте пресс-клуба Брюссель Европа говорится о том, что мероприятие с участием Дмитрия Нескоромного запланировано на 9:00 по украинскому времени. Планируется проведение онлайн-трансляции.

"Бывший первый заместитель руководителя Службы безопасности Украины (2019-2020), бывший начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ Дмитрий Нескоромный расскажет о провокации против него со стороны сотрудников СБУ, а также о сенсационных фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины", - отмечено в анонсе.Читайте такжеЗаказ киллерам на генерала Наумова: в СБУ объяснили мотив Нескоромного

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