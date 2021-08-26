Почти 3 млрд долларов: транш МВФ на восстановление экономики власти направят на соцвыплаты украинцам

Деньги МВФ власти направят на соцвыплаты / Телеграф

Накануне Украина получила от МВФ 2,7 миллиарда долларов финансовой помощи на восстановление экономики в связи с пандемией коронавируса. Эти деньги Фонд направил безвозмездно.

Теперь в Кабмине отчитались, как именно их потратят.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина в четверг, 26 августа, средства планируют направить на социальные выплаты.

"Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления", - добавил премьер.

Также он добавил, что получение данных средств никаким образом не повлияет на выполнение Украиной действующей программы МВФ Stand-By.

Напомним, данный транш МВФ предоставил нашему государству вследствие распределения специальных прав заимствований в рамках помощи странам-участницам МВФ в восстановлении экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19.

Финпомощь МВФ - что об этом известно: