Почти 3 млрд долларов: транш МВФ на восстановление экономики власти направят на соцвыплаты украинцам

Полученные от МВФ 2,7 миллиарда долларов планируют направить на социальные выплаты.
Накануне Украина получила от МВФ 2,7 миллиарда долларов финансовой помощи на восстановление экономики в связи с пандемией коронавируса. Эти деньги Фонд направил безвозмездно.
Теперь в Кабмине отчитались, как именно их потратят.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина в четверг, 26 августа, средства планируют направить на социальные выплаты.
"Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления", - добавил премьер.
Также он добавил, что получение данных средств никаким образом не повлияет на выполнение Украиной действующей программы МВФ Stand-By.
Напомним, данный транш МВФ предоставил нашему государству вследствие распределения специальных прав заимствований в рамках помощи странам-участницам МВФ в восстановлении экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19.
Финпомощь МВФ - что об этом известно:
- 2 августа 2021 года Совет управляющих МВФ утвердил распределение между странами специальных прав заимствований для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19.
- Общая сумма составила 650 млрд долл. США.
- Это стало самым крупным распределением СПЗ в истории Фонда.
- Инициатором выступила Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.