Миссия МВФ в сентябре приедет в Украину

Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Георгиевой/ Фото twitter.com/KGeorgieva

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили сотрудничество с МВФ и реформы в Украине.

В частности, Зеленский поблагодарил Георгиеву за поддержку Украины в сложный год пандемии, говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

"Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов", - отметил Зеленский.

Стороны обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by. Речь идет о двух ключевых законопроектах, которые имеют целью усиление корпоративного управления в банках, а также законы о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссию судей и тому подобное.

Также собеседники обменялись мнениями относительно прогресса реформ и институциональных изменений, которые происходят в Украине, в частности относительно запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры, принятого парламентом в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

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Зеленский отметил, что держит под личным контролем проведение судебной реформы и прилагает максимум усилий для ее успешной реализации.

Кроме того, президент обсудил с директором МВФ законопроект о Национальном банке Украины, а также принятие закона о НАБУ во втором чтении. Отдельно обсуждались темпы восстановления украинской экономики - выполнение государственного бюджета Украины и конкретные показатели экономического роста. Стороны пришли к согласию по активизации совместной работы представителей украинского правительства и МВФ.

Также отмечается, что президент пригласил Георгиеву посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги продуктивного сотрудничества.

На своей странице в Twitter директор МВФ назвала разговор с Зеленским очень конструктивным.

"Очень конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно успешного экономического прогресса Украины в рамках программы МВФ. С нетерпением жду продолжения нашего продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре", - написала Георгиева.

В свою очередь, Зеленский в Twitter отметил: "МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество".

Как сообщал Главред, 28 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все обязательства, возложенные Международным валютным фондом. Именно поэтому государство готово к получению очередного транша.

Сотрудничество Украины и МВФ - о чем ранее писал Главред: