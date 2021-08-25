МВФ предоставил Украине помощь на восстановление экономики

МВФ полностью перечислил Украине около 3 млрд долларов / 24tv.ua

Международный валютный фонд перечислил Украине свыше 2,7 млрд долларов США. Деньги будут направлены на восстановление экономики из-за коронакризиса.

Данный транш МВФ предоставил нашему государству вследствие распределения специальных прав заимствований в рамках помощи странам-участницам МВФ в восстановлении экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19.

Как говорится на сайте Минфина, средства уже поступили на счет Украины, а решение об их распределении будет приниматься в соответствии с действующим законодательством.

"Украина получила от МВФ более 2,7 млрд долл. США вследствие распределения специальных прав заимствований (СПЗ)... СПЗ могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах", - указано в сообщении.

Финпомощь МВФ - что об этом известно: