МВФ предоставил Украине помощь на восстановление экономики

Государство получило от Фонда около 3 млрд долларов.
Международный валютный фонд перечислил Украине свыше 2,7 млрд долларов США. Деньги будут направлены на восстановление экономики из-за коронакризиса.
Данный транш МВФ предоставил нашему государству вследствие распределения специальных прав заимствований в рамках помощи странам-участницам МВФ в восстановлении экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19.
Как говорится на сайте Минфина, средства уже поступили на счет Украины, а решение об их распределении будет приниматься в соответствии с действующим законодательством.
"Украина получила от МВФ более 2,7 млрд долл. США вследствие распределения специальных прав заимствований (СПЗ)... СПЗ могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах", - указано в сообщении.
Финпомощь МВФ - что об этом известно:
- 2 августа 2021 года Совет управляющих МВФ утвердил распределение между странами специальных прав заимствований для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19.
- Общая сумма составила 650 млрд долл. США.
- Это стало самым крупным распределением СПЗ в истории Фонда.
- Инициатором выступила Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.