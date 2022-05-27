В Украине будет нехватка отдельных ранних овощей: в правительстве озвучили список

В Украине будет нехватка отдельных ранних овощ / коллаж фото ua.depositphotos.com

Из-за оккупации русскими части южных регионов Украины возникли проблемы с поставкой некоторых овощей ‒ в первую очередь ранняя группа. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в интервью "Украинскому радио".

По его словам, речь идет о молодом луке, моркови и свекле. При этом дефицита базовых продуктов не ожидается.

" Дело в том, что вышеупомянутые овощи выращивали в Херсонской и Запорожской областях. "Но если мы говорим о годовом потреблении, то никаких угроз дефицита базовых продуктов питания мы пока не видим", – сказал Высоцкий.

Он добавил, что 182 тысяч гектаров посаженной сахарной свеклы более чем достаточно, чтобы удовлетворить внутренний рынок, и даже можно будет экспортировать. Нет волнений и касательно масла, так как есть запас подсолнечника, которого хватит как минимум на десятилетнее потребление.

Помимо этого, уже посажено 101,1 млн гектаров картофеля. Этого более чем достаточно для внутреннего потребления, подытожил Высоцкий.

"Наши аграрии – молодцы. Несмотря на все сложности и военное время, фактически весенняя посевная кампания завершается. Уже посеяно около 90% того, что планировалось посеять в этом году. Посеяно 200 тысячи га яровой пшеницы, почти млн ярового ячменя, 157 тысячи га овса, 50 тысяч га гречихи, проса. Сахарной свеклы уже посеяно 182 тысячи га, 4 миллиона га подсолнечника", – добавил замминистра.

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Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.

Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа.

Следует отметить, что Артемсоль был крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе и постоянно поставляло готовую продукцию Венгрии, Польше, Грузии, Молдове, Азербайджану и Румынии.

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