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В Украине изменили процесс получения льгот и субсидий: как именно

17 декабря 2020, 18:36
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Кабмин решил изменить порядок предоставления субсидий на услуги ЖКХ.

Пенсионерка, субсидии
В Украине изменили процесс получения льгот и субсидий / УНИАН

Украинское правительство упростило порядок предоставления украинцам жилищных субсидий и льгот на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства социальной политики. Соответствующее решение об изменении порядка предоставления субсидий приняло на заседании 17 декабря.

Согласно документам, теперь рассчитывать на получение субсидии смогут те семьи, в составе которых есть лица, официально трудоустроенные за рубежом. Причем если украинцы трудятся в тех странах, с которыми Киев не заключал договора о социальном обеспечении (или находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), то все равно могут претендовать на получение субсидии в Украине.

Далее ‒ получить жилищную субсидию на общих основаниях смогут лица, которые приобрели право собственности на жилье в течение года перед обращением за назначением субсидии. В частности, это относится к случаям получения наследства.

Кроме того, право на субсидию появится у лиц, которые не имеют доходов и освобождены от уплаты единого социального взноса.

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