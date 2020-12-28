В Украине снизилась средняя зарплата: кому повезло

Средняя зарплата в Украине 2020 уменьшилась - кому повезло / УНИАН

Средняя зарплата в Украине снизилась. В ноябре этого года средний показатель оплаты труда был на 187 гривен меньше, чем в октябре. Также уменьшилась и реальная зарплата в ноябре – на 2,8%.

Как сообщает Госстат, последняя средняя зарплата в Украине зафиксирована на уровне 12 тысяч 174 гривен. Для сравнения: в октябре она составляла 11 тысяч 987 гривен, а в ноябре годом ранее – 10 тысяч 679 гривен. То есть за год показатель все же вырос более чем на 1300 грн.

Средняя зарплата в Украине на сегодня выше минимальной заработной платы по стране – в 2,4 раза.

Реальная зарплата, как уже сообщалось, в ноябре сократилась на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время по сравнению с ноябрем-2019 она выросла – на 8,1%.

Лидеры среди регионов по уровню средней зарплаты в ноябре 2020:

Киев – 17 582 грн;

Донецкая область – 12 781 грн;

Киевская область – 12 172 грн;

Днепропетровская область – 11 980 грн;

Запорожская область – 11 894 грн.

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