В Украине ввели новые специальные пенсии: кто имеет право на 5 тысяч грн в месяц

В Украине окончательно ввели спецпенсии за особые заслуги лицам, имеющим статус борцов за независимость в XX веке.

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Старик, гривны / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине вводятся специальные пенсии за особые заслуги тем людям, которые имеют статус борцов за независимость страны в XX столетии. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №8032.

Сообщается, что размер пенсии установлен на уровне двух прожиточных минимумов для лиц, которые утратили трудоспособность. В 2023 году этот показатель составляет 5016 грн.

Документ были принят во втором чтении и в целом депутатами Верховной Рады 29 мая. Предполагается, что выплата будет повышаться каждый год.

Статус получателей вышеуказанной пенсии регулируется законами:

"О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке", который был принят еще в 2015-м;

"О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" – здесь речь идет о тех, кто подвергся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы либо принудительного безосновательного помещения здорового человека в психбольницу.

Все соответствующие лица обязаны быть реабилитированы в установленном законом порядке, говорится в официальных документах.

"Документ предусматривает установление пенсий за особые заслуги реабилитированным борцам за независимость Украины в ХХ веке, которые во времена СССР были лишены свободы", – говорил нардеп Владимир Вятрович (фракция "Евросолидарность").

Смотрите видео интервью министра социальной политики Оксаны Жолнович по поводу пенсий во время войны:

Напомним, как ранее сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

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