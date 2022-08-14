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В Украине значительно сократилось производство пива и мяса: производители рассказали о проблеме

14 августа 2022, 22:41

Производство пива в Украине сократилось (кроме пива безалкогольного). Плюс пенный напиток дорожает. То же самое происходит и с мясом в нашей стране.

Пиво, мясо
В Украине значительно сократилось производство пива и мяса / коллаж фото УНИАН

Производство пива в Украине сократилось (кроме безалкогольного)– за период с января по июль нынешнего года было произведено 71,4 млн декалитров напитка (68,4% от прошлогодних объемов за аналогичный период). О сокращении производства сообщили представители компании "Укрпиво".

В то же время, цены на украинское пиво, по данным Госкомстата, выросли на 6,66 грн за пол-литра – с 19,64 грн до 26,3 грн.

Пивовары говорят, что падение производства наблюдается на протяжении всего 2022 года – даже в довоенные его месяцы.

В то же время, подорожало в Украине не только пиво. К примеру, за год в цене выросли все виды мяса. В частности, среди свиного мяса самый большой рост показала рулька с костью – она подорожала на 37% ‒до 95,9 грн/кг.

Кроме нее, всерьез подорожали:

  • грудинка – рост составил 31%, до 129 грн/кг;
  • бедро без кости – 29%, до 148,9 грн/кг;
  • ребро – 24%, до 135,9 грн/кг;
  • фарш – 24%, до 124 грн/кг.

А в сегменте курятины прибавила в цене больше всего печень – она подорожала на 51% (до 84 грн/кг).

Также заметно выросли цены на:

  • свежее куриное филе – на 18%, до 142 грн/кг;
  • куриную четверть – на 33%, до 73,4 грн/кг;
  • фарш – на 20%, до 132,9 грн/кг.

Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.

Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа.

Украинцы начали массово скупать соль после того, как пошли разговоры о возможном дефиците товара. Из-за бешеного спроса некоторые магазины резко повысили стоимость чуть ли не в 10 раз.

На пике ажиотажа цена килограмма соли в отдельных местах достигала 95 гривен.

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Автор: Егор Бунин
мясо пиво цены на продукты новости Украины
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