Всемирный банк выделил Украине 300 миллионов долларов

Это дополнительное финансирование поможет укрепить Программу гарантированного минимального дохода в Украине.
Всемирный банк утвердил Украине кредит в размере 300 миллионов долларов для Второго дополнительного финансирования противодействия COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе Всемирного банка, совет исполнительных директоров финучреждения утвердил ссуду Украине в размере 300 миллионов долларов для Второго дополнительного финансирования противодействия COVID-19 в рамках проекта модернизации сетей социальной защиты.
Это дополнительное финансирование поможет укрепить Программу гарантированного минимального дохода (GMI) в Украине, чтобы не допустить, чтобы около миллиона украинцев оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19.
Отмечается, что это второе дополнительное финансирование в рамках этого проекта после того, как 30 апреля 2020 года было одобрено 150 миллионов долларов.
Помощь Украине от Всемирного банка – о чем сообщалось ранее:
- 7 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях востока.
- 27 июня Всемирный банк принял решение предоставить Украине 350 млн долларов в рамках первого займа на экономическое восстановление и поддержку реформ.