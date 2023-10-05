Выгодно ли сейчас ставить газовую установку на авто: комментарий эксперта

В Украине владельцам авто с ГБО следует быть готовыми к тому, что у их автомобилей нет современных инженерных решений, говорит эксперт Ирина Кобернюк.

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Сейчас заправка автомобиля газовой смесью на 100 км вдвое дешевле бензиновой - эксперт / коллаж Главред, фото УНИАН и FBC

В Украине владельцам авто с ГБО следует быть готовыми к тому, что у их автомобилей нет современных инженерных решений. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на мнение экспертов.

Как говорит руководитель развития продуктов подержанных авто проекта Aвто.Рио Ирина Кобернюк, если иметь в виду выгоду, то заправка автомобиля пропан-бутановой смесью на 100 километров городского пробега стоит вдвое дешевле бензина.

Впрочем, зарядка подобного по габаритам электромобиля на станциях с публичным доступом будет еще меньше. То есть еще более выгодным вариантом будет электрокар.

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Также эксперты подсчитали, за сколько сейчас окупится установка ГБО на авто. "Здесь необходимо знать тип автомобиля, которое оборудование для него подходит. Также стоит учесть ежегодный пробег, цену за горючее, добавить стоимость самого оборудования и документов для оформления ГБО. Если брать средние данные по всем перечисленным показателям, то около года нужно для того, что окупить инсталляцию ГБО и затем экономить", – объяснила Кобернюк.

Цены на бензин и дизель в Украине

В апреле прошлого года Верховная Рада на фоне начала полномасштабной войны, которую развязала агрессор Россия против Украины, решила отменить акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20 до 7%.

Но уже с 1 июля 2023 года было принято решение о возвращении довоенных налогов. Также выросли акцизы на бензин: со 100 евро до 213,5 евро за 1 тысячу литров и дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро.

Вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко сделала официальное заявление о ценах на бензин. По ее словам, в среднем бензин должен подорожать на 11 грн, а дизель – на 8 грн.

7 августа цены на бензин и дизтопливо снова подскочили. С начала этого месяца топливо в среднем подорожало примерно на 2 гривны.

С 22 по 23 августа средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 14 копеек и составляет 52 грн 68 коп./л.

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