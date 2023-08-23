Цены на топливо снова подскочили: на каких АЗС дешевле всего

При этом эксперты прогнозируют, что цены и дальше будут повышаться.

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Сколько стоит бензин? Узнавайте на Главреде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

С 22 по 23 августа средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 14 копеек и составляет 52 грн 68 коп./л. Бензин марки А-95+ подорожал на 13 копеек и составил 54 грн 84 коп. /л. Цена на дизтопливо выросла на 14 копеек или 54 грн 84 коп./л.

Как сообщает еnkorr, консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) повысила цены на топливо на 1 грн /л. в частности, бензин марки А-95 подорожал до 53 грн/л, А-95+ - до 32 грн 50 коп./л, дизельное топливо - до 53 грн/л.

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На станциях VostokGaz бензин подорожал на 2 грн 50 коп. /л, а дизтопливо - до 50 грн 89 коп./л.

Сети "БРСМ-Нафта", U.GO и "Маркет" повысили цены на топливо в пределах 11-50 коп./ л.

Цены на бензин будут идти вверх - что говорят эксперты

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, цены на топливо продолжат тенденцию к росту в конце августа из-за роста мировых цен на нефть и нефтепродукты - с 75 до 88 долларов за баррель.

7 августа цены на бензин и дизтопливо снова подскочили. С начала этого месяца топливо в среднем подорожало примерно на 2 гривны.

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