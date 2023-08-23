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"Двигаемся понемногу, но правильно": Зеленский сделал важное заявление о контрнаступлении

Алёна Воронина
23 августа 2023, 14:53 обновлено 23 августа, 14:55
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Украинским военным трудно двигаться вперед из-за плотных минных полей оккупантов. Но наступление защитников Украины движется на нескольких направлениях.

Украинские военные, Владимир Зеленский
Зеленский сделал важное заявление относительно контрнаступления/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Офис президента Украины

Контрнаступление ВСУ проходит на нескольких направлениях. Украинские бойцы продвигаются понемногу, но направление правильное.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Финляндской Республики Петтери Орпо. Он отметил, что продвигаться вперед очень трудно из-за плотного минирования, которое установили российские оккупационные войска. Но защитники Украины продолжают двигаться вперед.

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"Если вы не против, не всё буду публично говорить. По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин", – отметил Зеленский.

Однако тенденция показывает, что украинские военные движутся в правильном направлении, подчеркнул глава Украинского государства.

"Самое главное – тенденции. Тенденция, которую военные сообщают мне каждый день, такова: мы идем постоянно и постоянно движемся вперед. Да, понемногу, однако направление правильное", – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский
Зеленский сделал важное заявление относительно контрнаступления/ скрин

Смотрите видео, в котором Зеленский высказался о контрнаступлении:

Контрнаступление ВСУ

Раньше Белый дом сделал вдохновляющее заявление о контрнаступлении ВСУ. Советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан опроверг тезис, что война в Украине якобы зашла в "тупик". В комментарии журналистам Салливан подчеркнул, что ВСУ добиваются успехов на юге, несмотря на постоянные штурмы оккупантов.

Также ранее в The New York Times со ссылкой на американских и других западных официальных лиц отмечали, что контрнаступление ВСУ должно сконцентрироваться на одном главном направлении. Западные чиновники считают, что сейчас войска ВСУ слишком рассредоточены и им нужно "собрать свою боевую мощь в одном месте".

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что продвижение ВСУ в районе Работиного приближает ко второй линии "обороны" РФ. Вторая "оборонительная" линия оккупантов агрессора России в Запорожской области может быть относительно слабее первой, считают в ISW.

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