Выяснились причины резкого подорожания красной икры

В Украине возросла цена на красную икру / Фото pixabay.com

В 2020 году стоимость красной икры в среднем выросла на 20% по сравнению с 2019 годом.

На цену икры повлияло два фактора:

курс доллара к гривне

количество рыбы, которое приходит к берегам на нерест - в этом году рыбы пришло на 30-40% меньше.

Об этом сообщил генеральный директор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный и пояснил, что сезон промысла икры горбуши и кеты на Аляске длится с конца июня по сентябрь. Поэтому цена на эту икру остается неизменной в закупке с октября по май.

Именно из США импортируется вся легальная икра горбуши и кеты в Украину. А вот икру форели привозят в нашу страну из Дании, Норвегии и Финляндии. Ее берут из рыбы, выращенной в естественных и искусственных водоемах, поэтому на полках магазинов она есть круглый год.

В данный момент:

цена икры горбуши составляет от 1,8-2 тысяч гривен за килограмм,

икра кеты - 2-2,4 тысяч гривен/кг,

икра форели - 1,4-1,6 тысяч гривен/кг.

При этом Загуменный подчеркнул, что икра аквакультурной форели в закупке может быть дешевле, чем в 2019 году, поскольку из-за пандемии COVID-19 ресторанно-отельный бизнес Европы был закрыт.