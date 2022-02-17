"Закон о биткоине": Рада дала старт рынку виртуальных активов

Рада приняла с учетом президентских поправок закон о виртуальных активах / УНИАН

В четверг, 17 февраля Верховная Рада приняла с учетом президентских поправок закон о виртуальных активах.

Законопроект №3637 на пленарном заседании в четверг во втором чтении и в целом поддержали 272 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Отныне рынок виртуальных активов отнесен к регуляции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украины (НБУ).

Как отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов, президент предложил отнести этот рынок к уже существующим регуляторам, так как источники покрытия расходов на создание нового органа не определены.

"Поэтому президент предлагает деятельность и регулирование рынка виртуальных активов отнести к компетенции уже существующих финансовых регуляторов - НКЦБФР и НБУ", – сказал Магомедов, выступая с трибуны парламента.

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Что регулирует закон о виртуальных активах

Закон с учетом президентских поправок относит услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, к финансовым услугам.

Как отмечает главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, документ с учетом президентских предложений предполагает сотрудничество между двумя регуляторами таких услуг, однако не указано, положениями какого законодательного акта они будут руководствоваться в вопросах сотрудничества и координации в этой сфере – данного закона или закона о финуслугах и госрегулировании рынка финуслуг.

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Законопроект Верховная Рада приняла 8 сентября. Он позволит держателям таких активов обменивать их и вносить в декларацию. Международные криптокомпании смогут зарегистрировать бизнес в стране. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, однако весь оборот находится в тени.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров тогда объяснял, что закон позволит упорядочить рынок криптовалюты, и уверял, что уже скоро криптобиржи смогут официально работать в украинской юрисдикции, а развитие новой индустрии привлечет инвестиции в государство.

По данным Федорова, в Украине ежедневный оборот виртуальных активов достигает миллиарда гривен. Но рынок находится в тени, поэтому международные биржи не могут заходить в Украину. Кроме того, из-за этого с операций с виртуальными активами не платят налоги.

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