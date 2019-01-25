Рекорд близко: названы новые официальные кандидаты в президенты Украины

ЦИК зарегистрировал еще ряд кандидатов в президенты Украины / ZIK

Украинская Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты на очередных выборах еще семь желающих побороться за пост.

Кандидатами на пост президента официально стали нардепы Юлия Тимошенко, Олега Ляшко, Александр Вилкул, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, пишут Українські Новини.

По данным агентства, также ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты главу Социалистической партии Украины Илью Киву и лидера Социалистической партии Александра Мороза — самого Александра Мороза.

Таким образом, количество зарегистрированных Центризбиркомом кандидатов в президенты уже достигло 20 человек. В Украине рекордное число участников выборов президента — 24, столько участников избирательной гонки было зарегистрировано в 2004 году.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Проведение выборов президента в Украине запланировано на 31 марта.