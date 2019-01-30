Историк раскрыл ключевую проблему выборов в Украине

Выборы в Украине неправильно распределены, сообщил историк / Открытые источники

Историк Юрий Гудыменко считает, что в Украине неправильно распределены выборы — в демократичных странах сперва выбирают местную власть, потом — членов парламента, а после этого должны проходить выборы президента, а у нас все наоборот.

В украинском государстве все вверх дном, и это не помогает строить демократию, рассказал эксперт Обозревателю.

"…Выбирается президент, если это новый президент — половина парламента перебегает к нему, уже есть партия власти, она занимает первые места на парламентских выборах, и потом уже под эту выстроенную вертикаль подкладываются местные выборы", — заявил эксперт.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты Украины стало рекордным — достигло 26 человек.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).