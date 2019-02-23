Тимошенко подписала Меморандум с Федерацией работодателей и Объединением организаций работодателей Украины

Юлия Тимошенко / Батькивщина

Кандидат на пост Президента Юлия Тимошенко подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Федерацией работодателей и Объединением организаций работодателей Украины.

Выступая 23 февраля на форуме "Украина. Мировые вызовы. Глобальные изменения "в Киеве, лидер" Батькивщины "призвала промышленников и предпринимателей совместно разработать национальный план возвращения страны к жизни.

"Или национальные, интеллектуальные, профессиональные элиты сейчас собьются в настоящую стаю и вместе построят свою страну, или мы в этом мире просто не выживем, нас ассимилируют из всех сторон. Времени у нас нет. Мы потеряли 28 лет ", - констатировала Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что образование и наука - это приоритет Нового курса Украины, который будет реализовываться с первых минут после избрания ее Президентом.

"Украина теряет конкуренцию в глобальном мире, прежде всего, конкуренцию за человека. Поэтому надо максимально использовать интеллектуальный и профессиональный потенциал, который еще не покинул страну. А это 200 000 людей, имеющих высокий уровень интеллекта, это ученые, айтишники, математики. Это и есть наш шанс войти в мейнстрим Четвертой промышленной революции", - убеждена председатель партии.

Лидер "Батькивщины" выразила надежду на то, что после подписания Меморандума вместе с работодателями будет сформирована единая непоколебимая команду спасения страны: "У нас есть 37 дней до выборов. У нас с вами есть время объединиться, создать рабочие группы и прийти к концу предвыборной кампании со всеми правильными шагами, которые нужно делать немедленно. Поверьте, мы сможем, как послевоенная Германия, за 5 лет поставить страну на ноги ".

Остановка массового оттока рабочей силы и уменьшения объемов трудовой миграции, вывод украинской продукции на конкурентный уровень, 2 млн новых рабочих мест в высокопроизводительном секторе экономики, повышение темпов роста экономики на уровне не менее 7% - этого хотят достичь работодатели Украины. И именно такие намерения четко прописаны в Новом курсе Юлии Тимошенко.

"Альтернативы изменений качества существующей системы не существует. Выборы - это единственный шанс изменить все в рамках Конституции. У нас нет запаса времени и запаса прочности с точки зрения очередных экспериментов. Право на ошибку просто отсутствует", - отметил Президент УСПП, председатель объединения организаций работодателей Украины Анатолий Кинах.

Со своей стороны председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник призвал лидера "Батькивщины" не стесняться защищать на всех уровнях интересы Украины, в частности на переговорах с МВФ.

А работодатели будут помогать реализовывать Программу кандидата в Президенты Юлии Тимошенко.

"Мы очень хотим, чтобы когда вас выберут Президентом, вы нашли свободу отстаивать интересы Украины. Нам, работодателям, это очень нужно!", - отметил Дмитрий Олейник.

Текст Меморандума и приложение к нему.