Выборы-2019: Тарута объединился с Тимошенко

Сергей Тарута / УНИАН

Кандидат в президенты, лидер партии "Основа" и нардеп (внефракционный) Сергей Тарута заявил о поддержке лидера Батькивщины Юлии Тимошенко на президентских выборах в Украине-2019

"Мы сейчас объединяем наши команды в избирательном процессе... И наша команда будет работать на то, чтобы поддержать Юлию Владимировну и чтобы защитить этот выбор", - сказал он на совместной с Тимошенко пресс-конференции в субботу, 16 марта, в Киеве.

Тарута подчеркнул, что его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу Тимошенко. Также политсилы объединяют свои программы.

Договоренности между кандидатами были инициированы Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве.

Стоит отметить, что снять свою кандидатуру на выборах кандидат может не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК, - т.е. до 7 марта 2019 года включительно. Поэтому фамилия Таруты останется в бюллетенях.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.