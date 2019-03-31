"До последнего думал": Яценюк вместе с женой проголосовал на выборах президента

31 марта 2019, 15:01

Экс-премьер отдал свой голос на выборах 2019.

Яценюк голосует с женой
Яценюк голосует с женой / фото Facebook Арсения Яценюка

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк вместе с супругой, председателем наблюдательного совета Фонда "Открой Украину" Терезией Яценюк проголосовали на выборах Президента Украины, которые проходят сегодня, 31 марта. Отвечая на вопросы журналистов после голосования, Арсений Яценюк отметил, что даже перед избирательным участком еще думал, за кого отдать голос: "Очень важно будет думать еще сильнее во втором туре. Потому что результаты сегодняшнего голосования – это что-то вроде американского праймериз. Есть несколько десятков кандидатов и несколько реальных, настоящих кандидатов в президенты, и кто-то из них вдвоем выйдут во второй тур".

"Сегодня мы узнаем, кто выиграл полуфинал. И лишь через три недели мы будем знать финалиста", - сказал он, подчеркнув, что этот период будет непростым: "Эти три недели будут требовать от нас, украинцев, ума, ответственности и принятия очень серьезного решения". Лидер "Народного фронта" выразил надежду, что выборы пройдут спокойно и без фальсификаций: "Надеюсь, что 37 из 39-ти кандидатов признают результаты этих выборов. Им уже надо готовить заявления о том, что выборы прошли демократическим способом, - а они должны пройти в демократический способ".

Победитель выборов, отметил Арсений Яценюк, "не выигрывает должность – он получит невероятную ответственность за судьбу страны на следующие пять лет": "Это не игра. Это борьба за страну. И это ответственность новоизбранного Главы государства за то, каким образом страна будет двигаться следующие пять лет".

Отвечая на вопрос относительно качеств, которыми должен обладать Президент, он подчеркнул, что Глава государства должен быть тем, кто "найдет путь к консенсусу внутри всей страны": "Например, есть часть страны, которая сегодня не готова отдать свой голос за вступление Украины в НАТО или Европейского Союза. И новый Президент должен найти аргументы, путь к сердцу и к разуму каждого гражданина страны и сказать: я уважаю ваше мнение, но услышьте мою".

Новоизбранный Президент Украины, подчеркнул Арсений Яценюк, – кроме всех политических, интеллектуальных качеств, прежде всего "должен иметь мудрость и видение для всей нации, для всей страны, которое поведет страну к успеху": "Это его ответственность - убедить каждого украинца, что его путь – правильный".

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