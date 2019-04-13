"Риск насилия": Госдеп США предупредил об опасностях перед вторым туром выборов в Украине

В США оценили риски насилия перед выборами в Украине / 112.ua

В Украине перед вторым туром президентских выборов возрастает риск насилия, заявили в Государственном департаменте США.

В сообщении указывается, что во время предыдущего этапа выборов отдельные демонстрации, связанные с избирательным процессом, привели к насилию.

Также обращается внимание на преступления, направленные против иностранцев и их имущества. В этой связи в сообщении рекомендуется избегать демонстраций и толп, не оказывать сопротивления во время агрессии и следить за сообщениями местных СМИ. Наиболее опасными районами названы оккупированные части на востоке Украины, а также Крым, куда иностранцам вообще не рекомендуется ехать.

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"Проявляйте большую осторожность во время путешествий по Украине из-за высокого уровня преступности, опасности беспорядков и массовых акций, связанных с выборами. Не путешествуйте в Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российской оккупационной власти и в восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно районы, которые не контролируются государством, из-за вооруженного конфликта и похищения людей", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в странах G7 оценили исход первого тура президентских выборов в Украине.