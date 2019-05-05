Эксперт спрогнозировал, как сложатся отношения между Украиной и РФ при Зеленском

При Владимире Зеленском между Украиной и РФ сложится грузинская модель взаимоотношений, спрогнозировал эксперт / УНИАН

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк считает, что при новоизбранном президенте Владимире Зеленском между Украиной и Российской Федерацией сложится грузинская модель взаимоотношений.

В нашей стране, как и в Грузии, будет курс на замораживание конфликта, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, новый президент Украины не может пойти на уступки россиянам, поскольку это будет политическим самоубийством.

"Скорее всего, сам Зеленский не будет трогать Россию по собственной инициативе…", — заявил Октисюк.

Эксперт полагает, что в дальнейшем победитель выборов 2019 будет избегать резких высказываний в сторону РФ, как это делал еще действующий президент Петр Порошенко, и "это позволит снизить градус напряжения на фоне церкви, языка, темы гуманитарной политики".

"А у нас сложится грузинская модель взаимоотношений с Россией. Зеленского обвиняли в пророссийской позиции, и то же самое говорили про политиков, которые пришли к власти в Грузии. Но там разворота в сторону России не произошло. У нас тоже будет курс на замораживание конфликта", — спрогнозировал собеседник.Читайте такжеУ Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мир

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.