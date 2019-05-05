Эксперт спрогнозировал, как сложатся отношения между Украиной и РФ при Зеленском

5 мая 2019, 09:00

Новоизбранный президент не будет трогать РФ по собственной инициативе, полагает эксперт.

Эксперт спрогнозировал, что при Владимире Зеленском между Украиной и РФ сложится грузинская модель взаимоотношений
При Владимире Зеленском между Украиной и РФ сложится грузинская модель взаимоотношений, спрогнозировал эксперт / УНИАН

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк считает, что при новоизбранном президенте Владимире Зеленском между Украиной и Российской Федерацией сложится грузинская модель взаимоотношений.

В нашей стране, как и в Грузии, будет курс на замораживание конфликта, рассказал эксперт в комментарии Главреду

По словам собеседника, новый президент Украины не может пойти на уступки россиянам, поскольку это будет политическим самоубийством.

"Скорее всего, сам Зеленский не будет трогать Россию по собственной инициативе…", — заявил Октисюк.

Эксперт полагает, что в дальнейшем победитель выборов 2019 будет избегать резких высказываний в сторону РФ, как это делал еще действующий президент Петр Порошенко, и "это позволит снизить градус напряжения на фоне церкви, языка, темы гуманитарной политики".

"А у нас сложится грузинская модель взаимоотношений с Россией. Зеленского обвиняли в пророссийской позиции, и то же самое говорили про политиков, которые пришли к власти в Грузии. Но там разворота в сторону России не произошло. У нас тоже будет курс на замораживание конфликта", — спрогнозировал собеседник.Читайте такжеУ Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мир

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия отношения Петр Порошенко Владимир Зеленский Анатолий Октисюк выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:15
Путин с компрометации Порошенко окончательно переключился на Зеленского
09:10
Когда День матери в 2019 году и как поздравлять Видео
09:00
Эксперт спрогнозировал, как сложатся отношения между Украиной и РФ при Зеленском
08:32
Как Путин признал свое поражение на Донбассе мнение
08:26
"Секисная": Светлана Лобода покрасовалась в купальнике c глубоким вырезом
08:00
"Операция и кома": депутат рассказал о состоянии жестоко избитого черкасского журналиста
07:48
Красная горка 2019: что нельзя делать в этот день Видео
07:24
"За Сталина!": в Крыму оккупанты устроили репетиции парадов к 9 мая, опубликованы фото
07:20
Новый рост цен на АЗС: эксперт рассказал, на что рассчитывать автовладельцам
07:06
Сможет ли Зеленский вместо слияния с элитами разобраться с нимим мнение
06:58
Поглощение Беларуси обойдется Путину еще дороже Крыма мнение
06:33
"Переворот или импичмент": астролог дал тревожный прогноз по инаугурации Зеленского
06:05
"Что за пошлятина?": холостой Максим Виторган поцеловал грудь Глюкозы
05:28
Фартовый Телец и несчастный Рак: гороскоп на май для всех знаков Зодиака
04:51
Доктор Комаровский назвал принципы безопасного питания
04:12
Сексолог объяснила, когда партнерам не стоит вместе смотреть порно
03:41
"Секси бум": Тина Кароль хвастанула грудью, опубликовано фото
02:50
В Минздраве объяснили, почему плохо "уметь пить"
02:02
Это болото лучше осушить: эксперт объяснил, почему Раду все еще могут разогнать
01:24
Эксперт назвала два простых шага для похудения к лету
01:07
Ученые выявили негативное влияние травли в школе на мозг ребенка
00:42
Психолог объяснила, как обрести счастье
00:13
"Предатель": российский продюсер обвинил Макаревича в продажности
04 мая, суббота
23:50
Верка Сердючка зажигает в преддверии Евровидения: забавные видео Видео
23:31
Вятрович высказался против инаугурации 19 мая
23:09
Порошенко назначил своего пиарщика главой Нацсовета по вопросам телевидения
22:45
Зеленский определился с датой инаугурации и написал письмо Парубию
22:16
"Дипломатия без границ": постпред РФ Небензя спел в штаб-квартире ООН
21:47
Российский артист Садальский пожаловался на безденежье
21:19
Зеленский в Раде: радикалы и лидеры фракций проигнорировали первую встречу Видео
20:47
Кличко на благотворительном вечере в США продал за 50 тыс долларов экскурсию по Киеву Фото
20:22
Пугачева рассказала о вещем сне проигравшим дочери Алсу финалистам Голоса
19:59
Феминистка: 60-летняя Мадонна украсила обложку британского глянца Vogue
19:52
Аномальная жара в Украине: синоптик рассказал, когда воздух раскалится до +33 градусов
19:21
В США самолет Boeing с людьми на борту рухнул в реку
18:58
В Раде рассказали, о чем говорили с Зеленским Видео
18:32
"С собой забрали сердце": контактировавшая с инопланетянами Лель показала космическое шоу Видео
18:20
Первое знакомство с Радой: Зеленский высказался о роспуске парламента и дате инаугурации Фото
17:52
"У нас общее видение": сенатор США рассказал о планах на работу с Зеленским
17:29
В Луганске разыграли фальшивый захват Рейхстага и противостояние на Майдане Фото
17:26
"Красные провокации": Вятрович высказался за отмену выходного 9 мая Видео
16:57
Жуткое ДТП с пожаром: в России в огне погибли известные комики Видео
16:28
"Голоса будут": в Раде прокомментировали назначение даты инаугурации Зеленского
16:06
Диетолог дала рецепт десерта для долгожителя
15:58
"Есть несколько ходов": Зеленский рассказал о подготовке ответа на раздачу паспортов РФ на Донбассе
15:33
В парке Киева нашли повешенным парня, опубликованы фото и видео 18+ Фото Видео
15:22
Зеленский назвал вероятную дату своей инаугурации Видео
15:03
"Уважают только силу": Ницой высказалсь о борьбе за украинский язык
14:43
"Новые границы в Европе": в ПАСЕ оценили шансы на сохранение членства РФ
14:31
"Назад в Турцию": экс-муж Ани Лорак лишился бизнеса в Киеве
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться