При Зеленском в отношениях с Россией сложится грузинская модель

Владимир Зеленский заявил, что "после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у Украины и России осталась только государственная граница".

И думаю, что Зеленский все правильно делает. При его правлении Украина будет скорей всего продолжать политику, которая и была заложена. И эта траектория не может быть изменена, пока Россия не вернется в 2013 год. То есть, пока Украина не восстановится в своих границах и не пропадет со стороны РФ агрессия.

Новый президент ничего не может сдвинуть с мертвой точки и пойти на уступки россиянам. Это уже нереально сделать и корабль невозможно так быстро развернуть. Это будет политическим самоубийством.

Скорее всего, сам Зеленский не будет трогать Россию по собственной инициативе, а будет реагировать, как в случае с выдачей российских паспортов.

Предполагаю, что в дальнейшем Зеленский будет избегать резких высказываний в сторону России, как это делал Петр Порошенко. И это позволит снизить градус напряжения на фоне церкви, языка, темы гуманитарной политики.

А у нас сложится грузинская модель взаимоотношений с Россией. Зеленского обвиняли в пророссийской позиции, и то же самое говорили про политиков, которые пришли к власти в Грузии. Но там разворота в сторону России не произошло. У нас тоже будет курс на замораживание конфликта.

Что касается восточного электората, то я не думаю, что Зеленский потеряет его благодаря своим высказываниям, потому что у них нет высокий ожиданий от Зеленского, а голосование было протестом против Порошенко. Нам вообще тне стоит возлагать на него слишком высокие надежды, потому что этот президент - переходной этап, первая волна очищения от старых политиков и старых элит.

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Сейчас Зеленский будет терять электорат. Он не сможет все время балансировать, избегать ответов и ответственности. Ведь на парламентских выборах борьба будет намного жестче, а основными противниками Зеленского станут либеральные силы, такие как Оппозиционный блок, Тимошенко и Самопомощь. На президентских выборах он играл на поле этих трех партий.

Мне кажется, что даже на уровне 20 процентов ему будет тяжело удержаться. Восток будет думать, что он антироссийский. Запад считает его пророссийским. Часть среднего класса будет требовать решений для себя, а люмпен - ждать экономического процветания и чуда. В Зеленском каждый видит свое отражение.

И сразу после инаугурации и вступления в должность он автоматически станет мишенью для всех политиков, что отразится и на рейтингах Зеленского.