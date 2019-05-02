"Паспорта, так паспорта": как Зеленскому удалось затянуть Путина на свое поле

Эксперт пояснил, как Зеленскому удалось вытащить Кремль из зоны комфорта / Reuters

Политолог Олег Саакян в комментарии Главреду пояснил, что будущий президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями об украинских паспортах для россиян заставил обитателей Кремля выйти из зоны комфорта.

"Такой плотности заявлений между Украиной и Россией не было уже давно. И последняя реакция (президента РФ – ред.) Путина о том, что хорошо, что Украина будет давать паспорта россиянам, а мы украинцам, и мы придем к общему знаменателю, это такая шутка на грани фола, где уже фактически Путин начинает переходить на поле Зеленского. И неровен тот час, когда мы можем увидеть видео от Путина, где он будет говорить: "Паспорта, так паспорта". Потому что мы сейчас видим разыгрывание той же технологии, где Зеленский затягивает Путина на собственное поле виртуальных переговоров и виртуального обмена колкостями через социальные медиа", – отметил политолог.

Читайте также"И проигравшего скормить львам на арене": соцсети взорвались после согласия Порошенко на дебаты с Зеленским на стадионеСаакян напомнил, что Зеленский уже четко показал антироссийскую позицию. А далее, по словам эксперта, он будет вести себя с Путиным еще жестче, чем его предшественник.

"Вопрос выживания Зеленского, это вопрос его антироссийскости. Поскольку в условиях российско-украинской войны именно это востребовано обществом. И если Порошенко мог себе позволить проводить встречи с Медведчуком, оправдывая это вопросом заложников и прочими проблемами, то Зеленскому этого точно не простят. Соответственно сейчас Зеленский будет еще более резким нежели был Порошенко", – прогнозирует Саакян.

По его словам, Порошенко живет надеждами вернуться в президентское кресло и взять хороший процент на парламентских выборах.

"И одна из его технологий – это как раз подбирание протестного к Зеленскому электората. Соответственно это должно происходить через активную критику оппонента. Например, заявления Петра Алексеевича про выдачу паспортов российским гражданам – это достаточно нелогичная позиция президента, который ровно четыре года назад, на Пасху 2015-го, как раз заявлял подобное. Мол, будет инициировать изменения законодательной базы, чтобы выдавать украинские паспорта тем россиянам, которые готовы бороться с путинским режимом. И многие внутриполитические заявления сейчас будут продиктованы избирательной повесткой, нежели даже национальным интересам", – резюмировал политолог.

Ранее экс-депутат Госдумы рассказал о плане Путина по Донбассу. Российский политик убежден, что Кремль не планирует присоединять оккупированные украинские территории.

Также он считает, что Путин загнал себя в угол паспортами на Донбассе. По мнению Ильи Пономарева, Путину придется преодолеть множество сложностей из-за того, что он упростил выдачу российских паспортов для жителей ОРДЛО.

А политолог Николай Фельдман заявил, что форсированная раздача паспортов ЛДНР – это последний шанс Путина. У Кремля все готово, чтобы закрутить гайки, изолировать интернет и начинать переводить Московию на осадное положение. Для этого Путину нужна война.

Российские паспорта для жителей "ЛДНР": история вопроса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями временно оккупированных районов Донбасса.

Представители пресс-службы команды Владимира Зеленского, выигравшего во втором туре выборов президента Украины, немедленно заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом.

В свою очередь эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Кремль не хочет признавать псевдореспублики, поскольку собирается их "толкать" Украине обратно, полагает эксперт.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Далее глава МИД Украины Павел Климкин попугал Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО. По мнению украинского главдипломата, в Кремле пытаются надавить всеми возможными способами на триумфатора выборов президента Украины 2019 — Владимира Зеленского.

Позднее в Конгрессе США жестко раскритиковали Владимира Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО. Причем распекали Путина за указ о российских паспортов для жителей временно оккупированного Донбасса как республиканцы, так и демократы.

29 апреля СМИ сообщили, что в оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта. По имеющимся данным, очереди на оформление документов начинают оформлять с раннего утра.

МИД Украины уже призвало международных партнеров не признавать и не принимать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. Кроме того, любые действия, осуществленные с такими документами, также не должны иметь правовой силы.

Кроме того, в Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов России. Власти РФ хотят легализировать боевиков, полагает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.