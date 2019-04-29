Жесткий ответ Зеленскому, общее гражданство для украинцев и россиян и судьба Саакашвили: чем удивил Путин

Путин предложил общее гражданство для россиян и украинцев / Униан

Сегодня Кремль обнародовал сразу несколько одиозных заявлений касательно российских паспортов для украинцев – причем не только для жителей оккупированного Донбасса.

Началось все с признания официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, что пока рано говорить о конкретных решениях по упрощению получения российских паспортов украинцами. А дальше пошло по нарастающей.

Путин попрекнул Зеленского судьбой Саакашвили

Для начала президент РФ Владимир Путин посоветовал будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

"…было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила", – заявил российский лидер.

Напомним, в конце мая 2015 года Петр Порошенко дал Михеилу Саакашвили украинское гражданство и назначил экс-президента Грузии главой Одесской ОГА. В начале ноября 2016-го президент решил уволить Саакашвили с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года.

В апреле в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины напомнили, что Саакашвили ранее незаконно пересекал государственную границу Украину. Поэтому вернуться в Украину раньше 2021 года тот не может.

Общее гражданство украинцев и россиян

Далее в комментарии журналистам 29 апреля Путин заявил, что и украинцы, и россияне только выиграют от общего гражданства.

"Я много раз говорил, что украинцы и русские – братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ… и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы", – заявил Путин.

"Мы все тщательно фиксируем": в Кремле припугнули Зеленского

И еще одно заявление от Пескова.

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", – подчеркнул Песков, комментируя ответное заявление Зеленского по упрощенному режиму предоставления российского гражданства украинцам.

При этом представитель Кремля добавил, что Путин уже "достаточно четко изложил свой подход к основам диалога" с официальным Киевом.

Российские паспорта для жителей "ЛДНР": история вопроса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями временно оккупированных районов Донбасса.

Представители пресс-службы команды Владимира Зеленского, выигравшего во втором туре выборов президента Украины, немедленно заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом.

В свою очередь эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Кремль не хочет признавать псевдореспублики, поскольку собирается их "толкать" Украине обратно, полагает эксперт.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Далее глава МИД Украины Павел Климкин попугал Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО. По мнению украинского главдипломата, в Кремле пытаются надавить всеми возможными способами на триумфатора выборов президента Украины 2019 — Владимира Зеленского.

Позднее в Конгрессе США жестко раскритиковали Владимира Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО. Причем распекали Путина за указ о российских паспортов для жителей временно оккупированного Донбасса как республиканцы, так и демократы.

29 апреля СМИ сообщили, что в оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта. По имеющимся данным, очереди на оформление документов начинают оформлять с раннего утра.