В Госпогранслужбе ответили собравшемуся в Украину Саакашвили

Михеил Саакашвили хочет вернуться в Украину / УНИАН

Бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили запрещен въезд на территорию Украины до 2021 года.

В пресс-центре Государственной пограничной службы Украины напомнили, что Саакашвили ранее незаконно пересекал государственную границу Украину.

"Михаил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, не имеет оснований для законного въезда в Украину. Данное лицо в сентябре 2017 года незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов", - добавили в ГПСУ.

Ранее Саакашвили заявил о том, что уже обратился к главе СБУ Василию Грицаку о снятии с него запрета на въезд в Украину.