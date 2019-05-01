Российские паспорта для всех украинцев: что стоит за обещанием Путина и что будет делать Зеленский

Владимир Путин заявил, что украинцы, и россияне только выиграют от общего гражданства. Так он отреагировал на слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о представлении украинских паспортов россиянам.

Мы выяснили у экспертов, что скрывается под этим заявлением, и стоит ли опасаться, что российский президент будет раздавать паспорта всем украинцам.

Старая песня про один народ

Владимир Зеленский заявил, что Россия зря тратит время, соблазняя украинцев обещаниями об упрощении выдачи своих паспортов.

"Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", - заявил политик.

Новоизбранный президент добавил, что украинцы живут в свободной демократической стране и гордятся этим. Поэтому Украина и в будущем будет служить примером для большинства постсоветстких стран.

Читайте такжеРаздача паспортов в "ЛДНР": чего хочет Путин и почему молчит ЗеленскийСпустя два дня, 29 апреля, Путин заявил, что и украинцы, и россияне только выиграют от общего гражданства.

"Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские – братские народы. Более того, я вообще считаю, что это один народ на самом деле со своими особенностями культурными, языковыми, историческими, но по сути своей – один народ. Это говорит о том, что мы договоримся, у нас много общего. Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства", – заявил Путин.

Путин нервничает

Слова президента РФ многие восприняли как угрозу раздачи российских паспортов всем украинцам. Но эксперты объясняют, это маловероятно. А заявление Путина нужно воспринимать не более, чем браваду.

"Это была реакция на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина фактически будет принимать оппозиционеров и борцов с режимом Путина у себя на территории. И создавать для них возможности", - объясняет дипломат, глава Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Эксперт добавляет, что Путин может создать такое законодательство, чтобы упростить получение гражданства для украинцев.

"Но это глупость, которая фактично не окупится, и не будет иметь никакой серьезной реализации. Ведь понятно, что большинство граждан Украины не имеют ни потребности, ни интереса к российскому гражданству. Поэтому это не более, чем эскалация риторики, обмен заявлениями и бравада в духе Путина", - говорит дипломат.

Читайте такжеЭкс-нардеп Госдумы рассказал, как Путин загнал себя в угол паспортами на Донбассе

Он добавляет, что президента РФ заявление новоизбранного президента Украины заставило нервничать.

"Что касается ответа Владимира Зеленского, то с Путиным на мировой арене никто так не говорит. И конечно он понимает, что имеет дело с новым политиком. И ясно, что ему интересно, поскольку мало кто на сегодня готов принимать его вызовы. И возможно это его раздражает и вызывает такие заявления. Но в ответ на такие заявления можно предложить совместный гаагский суд в Украине и России. Но это совсем не то, на что нужно обращать внимание", - уточнил Яременко.

Путин прощупывает Зеленского

Политолог Олег Саакян тоже считает маловероятной выдачу украинцам российских паспортов.

"Физически Российская Федерация может попытаться это сделать. Другое дело, что получать российское гражданство никто не стремится. На сегодняшний день, оно не имеет никакой ценности для проживающих на подконтрольных территориях. А на оккупированных территориях выдача документов - это отчасти идеологический инструмент для одних. И для других - возможность выживания на заработках в России, для защиты их экономических и трудовых прав. Для всех других это гражданство не имеет смысла", - говорит Саакян.

По его словам, Путин своими высказываниями "прощупывает" Зеленского и готовится к переговорам.

"В данном случае это заявление скорее сделано, как переговорная позиция и как прощупывание господина Зеленского и наших западных партнеров относительно их реагирования. Новый президент избран, соответственно настал момент разгрузки нормандского формата и переговорного процесса между Украиной и Россией. Известно, что Кремль тормозил переговоры, апеллируя как раз к тому, что действующий президент уже — сбитый летчик, а новый еще не избран. Вот в Кремле и создают такую себе повестку дня переговорного процесса в виде паспортов", - уверен Саакян.

Зеленского хотят дискредитировать

А вот, что касается Владимира Зеленского, то по словам политолога, его ответ вогнал в ступор руководство России.

"Реакция Зеленского это достаточно резкий ответ, достаточно однозначный и более того, с геополитической заявкой. Это продолжение геополитической заявки, сделанной в ночь выборов, когда новый президент обратился к гражданам постсоветских стран относительно того, что изменения возможны. И фактически сейчас он продолжает эту же риторику. В данном случае, Зеленский очень узнаваемая личность на постсоветском пространстве, более того, узнаваемая под знаком плюс", - объясняет Олег Саакян.

Читайте такжеПутин вошел в раж: размечтался о раздаче паспортов РФ всем украинцамПоэтому серьезный кредит доверия, который сейчас есть у Зеленского, постараются дискредитировать.

"Ведь к Зеленскому не клеятся клише российской пропаганды в виде русоненавистника, бандеровца, фашиста и прочего, что выдумывают в России. Соответственно сейчас российская пропаганда находится в неком ступоре: какой же образ можно приклеить Зеленскому для его дискредитации. Пример тому - история с журналистами в Турции, которые пытались спровоцировать новоизбранного президента, его слова и высказывания могли бы каким-то образом интерпретировать и мусолить на своем телевидении", - объясняет политолог.

Паспорта, так паспорта

Владимир Зеленский своими высказываниями заставил обитателей Кремля выйти из зоны комфорта, уверен Саакян.

"Такой плотности заявлений между Украиной и Россией не было уже давно. И последняя реакция Путина о том, что хорошо, что Украина будет давать паспорта россиянам, а мы украинцам, и мы придем к общему знаменателю, это такая шутка на грани фола, где уже фактически Путин начинает переходить на поле Зеленского. И неровен тот час, когда мы можем увидеть видео от Путина, где он будет говорить: "паспорта, так паспорта". Потому что мы сейчас видим разыгрывание той же технологии, где Зеленский затягивает Путина на собственное поле виртуальных переговоров и виртуального обмена колкостями через социальные медиа", - говорит политолог.

Впрочем, сам Зеленский очень четко показал антироссийскую позицию. И по словам эксперта, он будет вести себя с Путиным еще жестче, чем его предшественник.

"Вопрос выживания Зеленского, это вопрос его антироссийскости. Поскольку в условиях российско-украинской войны именно это востребовано обществом. И если Порошенко мог себе позволить проводить встречи с Медведчуком, оправдывая это вопросом заложников и прочими проблемами, то Зеленскому этого точно не простят. Соответственно сейчас Зеленский будет еще более резким нежели был Порошенко", - допускает Саакян.

И добавляет, что Порошенко живет надеждами вернутся вернутся в президентское кресло и взять хороший процент на парламентских выборах.

Читайте такжеВ оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта - СМИ"И одна из его технологий — это как раз подбирание протестного к Зеленскому электората. Соответственно это должно происходить через активную критику оппонента. Например, заявления Петра Алексеевича про выдачу паспортов российским гражданам — это достаточно нелогичная позиция президента, который ровно четыре года назад, на Пасху 2015-го, как раз заявлял подобное. Мол, будет инициировать изменения законодательной базы, чтобы выдавать украинские паспорта тем россиянам, которые готовы бороться с путинским режимом. И многие внутриполитические заявления сейчас будут продиктованы избирательной повесткой, нежели даже национальным интересам", - говорит политолог.

Открыли два пункта в Ростовской области

Тем временем на оккупированных территориях активно обсуждают выдачу российских паспортов. Напомним, Путин своим указом упростил процедуру выдачи гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

В российских СМИ пишут, что в Ростовской области открылось два пункта выдачи паспортов РФ. В понедельник — в Новошахтинске, куда будут подавать документы жителей оккупированной части Луганской области. Второй — в селе Покровском Неклиновского района. Туда привезут документы жителей Донецкой области.

"Документы будут рассматриваться в течении трех месяцев, пропускная способность до 200 человек в день", - рассказывают российским СМИ чиновники. И добавляют, что жителям Украины не нужно для подачи документов ехать в Россию, все будут принимать на местах. А вот уже получать паспорт придется самостоятельно.

Читайте такжеФорсированная раздача паспортов ЛДНР - это последний шанс Путина - эксперт

Судя по пакету документов, одним из важных пунктов для оформления паспортов РФ является паспорт самопровозглашеных "ЛДНР".

Теперь жители Донецка жалуются в соцсетях, что из-за этого очереди в паспортные столы приходится занимать по ночам. А нотариусы резко взвинтили цены на свои услуги — для подачи документов на гражданство нужны заверенные нотариусов паспорта непризнанных республик, что обходится в 500 российских рублей за документ. А украинские паспорта, копии которых тоже нужно подавать, обходятся в два раза дороже. В стоимость входит еще и нотариально заверенный перевод документов.

"Плюс еще официальные пошлины за паспорта порядка 3-5 тыс. рублей. И большинству жителей они не по карману", - жалуются в пабликах жители оккупированных территорий.

А вот украинцы, уехавшие в Россию еще пять лет назад, недовольны решением Путина.

"Обидно что мы тут 5 лет мучились, а им теперь всем, бац, и за 3 месяца паспорта", - пишет в соцсетях Евгений из Мариуполя, который обосновался в Сочи.