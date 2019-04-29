Порошенко раскритиковал заявление Зеленского об украинском гражданстве для россиян

Порошенко не хочет давать россиянам украинские паспорта / Reuters

Действующий президент Петр Порошенко намерен помешать реализации инициативы победителя президентской гонки Владимира Зеленского, который заявил о возможности предоставления украинских паспортов гражданам России.

"Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Но мы никому не дадим загубить Украину. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - заявил он в рамках выступления в Украинском католическом университете во Львове.

По словам Порошенко, украинские паспорта будут выдавать за дешевый российский газ, и он планирует этому противостоять.

"И мы никому не дадим возможности, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить - что в Украине будет дешевле газ", - добавил президент.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями временно оккупированных районов Донбасса.

В ответ Зеленский заявил, что Россия зря тратит время, соблазняя украинцев обещаниями об упрощении выдачи своих паспортов.