Зеленский обречен объявить войну путинскому режиму

Владимиру Зеленскому предстоит выдеражать одну путинскую провокацию за другой / Reuters

За несколько недель до победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в нашей стране я писал, что его победа станет серьезным вызовом для Владимира Путина - вне зависимости от того, насколько ангажирована в этой победе Москва и что думает об этом сам Зеленский. Победа кандидата, который выглядит так несистемный, над представителем традиционной политической элиты - удар по всей постсоветской системе, в которой одни политики сменяли других даже после побед восстаний и революций. Для нас может выглядеть странным, когда Зеленский после победы на выборах обращается к жителям бывших советских республик со словами "все возможно!". Странным потому, что в Украине - в отличие от России или Беларуси - сменяемость власти поддерживается с 1991 года.

Но для Путина ничего странного в этом нет просто потому, что он прекрасно понимает, что хотел сказать Зеленский. Он понимает, что победитель президентских выборов в Украине имел ввиду не сменяемость власти, а победу кандидата, который не ассоциируется с политической элитой страны. Кандидата, который гораздо понятнее не только для "маленького украинца", но и для "маленького россиянина". Этот свой парень, который победил власть - вот о чем мечтает каждый не только в Краматорске, но и в Кургане. Пока Зеленский только боролся за пост президента, Путин мог этого не замечать, он был слишком сосредоточен на мести Порошенко. Но вот Зеленский победил - и сразу же стал опасностью. Путин объективно не заинтересован в его успехе - потому что этот успех в глазах россиян будет означать победу внесистемности над системностью. А для России это пострашнее любого Майдана. Это будет означать, что Кремль своей борьбой с Порошенко сам вырыл себе могилу.

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Поэтому Путин будет втягивать нового украинского президента в одну провокацию за другой - паспорта это только начало. А Зеленский будет отвечать на эти провокации так, как и должен отвечать внесистемный революционер - объявлением войны путинскому режиму. При этом если Порошенко воспринимал Путина как лидера чужой страны, то Зеленский воспринимает Путина как главу чужой власти. Цивилизация у них общая, аудитория общая, а вот режимы отличаются. Вот почему Зеленский намного опаснее для Путина, чем Порошенко.

Но и Путин - большая опасность для Зеленского, чем для Порошенко. Зеленский в своей войне на выживание с Путиным все равно будет пытаться апеллировать к так называемому "русскоязычному" электорату. Но этот электорат, в свою очередь, подразделяется на три категории. На тех, кто говорит по-русски, но акцептирует украинские ценности - и этим людям не нужны ни обещания "проанализировавать" закон о языке, ни дубляж пасхального поздравления. Тех, кто хочет примирения с Путиным и считает Украину частью "русского мира" - но эти люди не хотят противостояния с Кремлем, они тяготеют к капитуляции перед ним. И тех, для кого Украина - по крайней мене до Галичины - просто демократическая Брянская область. Вот эта группа может понять и одобрить действия Зеленского. Но ее недостаточно для политической поддержки.

Для сохранения политической поддержки Зеленскому нужно посмотреть в глаза реальности и понять, что в неизбежном противостоянии с Путиным он может рассчитывать только на поддержку проукраинского электората - тех 25 процентов, которые были против него и той части своих избирателей, для которых украинские ценности - не пустой звук. Пророссийский электорат все равно будет утрачен, если уже не утрачен. Более того, когда он поймёт, что новому президенту нечего предложить, кроме противостояния с Путиным, он почувствует себя обманутым.

Новый президент может либо победить вместе с теми, кто был его противниками, либо рухнуть, если продолжит апеллировать к тем, кого он считает своими союзниками. Такова логика его личной войны с Кремлём.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо