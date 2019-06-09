Глава Зе!Штаба, борец и гендиректор 1+1: названа первая двадцатка списка партии Зеленского

9 июня 2019, 12:54

Возглавил список председатель партии Дмитрий Разумков.

Зеленский на съезде партии
Назван список партии Зеленского на выборы в Раду / Страна

9 июня, в воскресенье, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа был обнародован список партии на досрочные парламентские выборы, которые назначены на 21 июля.

Стало известно, что в первой десятке списка партии Владимира Зеленского Слуга народа оказались члены Зе!Команды, борец Жан Белендюк и гендиректор 1+1 Александр Ткаченко.

Во главе списка партии ее председатель Дмитрий Разумков.

Отметим, в первой десятке фигурирует представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, глава Зе!Штаба Сергей Корниенко, руководитель Зе!Диджитал Михаил Федоров.

К слову, съезд перенесли с 8 на 9 июня, поскольку в партии заявили, что не успевают проверить все анкеты желающих пойти в Верховную Раду. 

Вот список первой двадцатки партии Слуга народа на выборы в Верховную Раду:

1. Дмитрий Разумков - глава партии

2. Роман Стефанчук - представитель президента в Верховной Раде

3. Ирина Венедиктов - эксперт по вопросам судебной системы

4. Давид Арахамия - предприниматель

5. Галина Янченко

6. Михаил Федоров - советник президента

7. Александр Корниенко - руководитель предвыборного штаба партии

8 Анастасия Красносельская

9. Александр Ткаченко - медиаменеджер

10. Жан Беленюк - спортсмен

11. Сергей Бабак - эксперт по вопросам образования

12. Владислав Криклий - кандидат экономических наук

13. Елена Шуляк - эксперт в сфере строительства

14. Дмитрий Наталуха - правозащитник

15. Елизавета Ясько - кинопродюсер

16. Алексей Воржель - эксперт в топливной сфере

17. Андрей Герус - эксперт по энерегтике

18. Михаил Радуцкий

19. Денис Монастырский

20. Данил Гетьманцев - эксперт по вопросам налогообложения.

Съезд партии Зеленского
На съезде партии Зеленского обнародовали список на выборы в Раду / Страна

Также на съезде назвали часть кандидатов по мажоритарке:

  • Макс Бужанский - блогер, писатель, 25 округ в Днепре
  • Юрий Корявченков - актер студии Квартал 95, известный под псевдонимом "Юзик", 35 округ Кривой Рог
  • Татьяна Романцева - адвокат, 48 округ Краматорск
  • Игорь Герасименко - герой Украины, 62 Житомир
  • Юрий Кочут - художник, 68 округ Ужгород
  • Александр Дубинский - журналист, 94 округ Киевская область
  • Альберт Черепаха - аграрий, 185 округ Херсонская область.

По информации, сегодня, 9 июня, во время съезда будут названы 100 человек из списка партии Слуга народа. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Добавим, что главным угощением на съезде партии Зеленского была шаурма, сообщает Страна.

На съезде партии Зеленского всех угощали шаурмой
На съезде партии Зеленского всех угощали шаурмой / Страна

Ранее сообщалось, лидером избирательной гонки на предстоящих досрочных выборах в Раду 2019 остается партия Слуга народа, которую возглавил Дмитрий Разумков.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля.

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