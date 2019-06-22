Главные новости 22 июня: мажоритарщики Зеленского, прощание с Тымчуком, марш равенства и веерные отключения света

Сегодня в Киеве прощаются с Дмитрием Тымчуком / УНИАН

В субботу, 22 июня, появился полный список кандидатов в депутаты по мажоритарным округам от партии Владимира Зеленского Слуга народа.

Также в этот день в 10 часов утра начнется церемония прощания с народным депутатом и координатором группы Информационное сопротивление Дмитрием Тымчуком.

Кроме того, вечером 22 июня в Киеве пройдет марш КиевПрайд.

Мажоритарщики Зеленского

Поздно вечером в пятницу, 21 июня, партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа разродилась полным списком своих мажоритарщиков.

Отметим, первую десятку кандидатов в депутаты по мажоритарным округам в партии назвали 9 июня, во время съезда.

Похороны Тымчука

В субботу, 22 июня, в городе Бердичев Житомирской области состоялись похороны нардепа от партии Народный фронт, координатора группы Информационное сопротивление — погибшего Дмитрия Тымчука.

Тымчук похоронен на Центральном городском кладбище.На траурную прощальную церемонию пришли более 100 человек, в частности, родные близкие, активисты и однопартийцы.

Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня в квартире. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. В полиции назвали три основные версии причины гибели политика — самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. Позже СМИ писали, что политик не чистил пистолет, а "игрался" им.

КиевПрайд

Сегодня, 22 июня, в Киеве ограничат движение по центральным улицам города из-за проведения марша равенства КиевПрайд.

Отметим, ранее в Киеве были атакованы посетители кинопоказа в рамках КиевПрайда. В Киеве в помещении платформы культурных инициатив Изоляция молодчики в балаклавах напали на посетителей кинопоказа, который проходил в рамках КиевПрайда 2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Произошло "откровенно гомофобское нападение", сообщил один из пострадавших.

Отключение света из-за жары

Госпредприятие Укрэнерго сообщает о вероятности возникновения в Украине чрезвычайной ситуации по причине высокой температуры воздуха на протяжении долгого периода времени, что чревато веерными отключениями света по свей стране.

Отмечается, что в последние две недели в стране держаться рекордные температурные показатели и сложилась угрожающая ситуация с производством и потреблением электроэнергии.