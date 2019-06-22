Стало известно, где похоронили Тымчука

Дмитрия Тымчука похоронили в Бердычеве на Центральном городском кладбище / УНИАН

В субботу, 22 июня, в городе Бердичев Житомирской области прошел похорон нардепа от партии Народный фронт, координатора группы Информационное сопротивление — погибшего Дмитрия Тымчука.

Тымчук похоронен на Центральном городском кладбище, пишет УНИАН со ссылкой на данные Бердичевского горсовета.

По сведениям агентства, на похороны нардепа пришли более 100 человек, в частности, родные близкие, активисты и однопартийцы.

"Часть людей прибыла из Киева и Житомира", — отмечается в материале.Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня в квартире. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. Позже СМИ писали, что политик не чистил пистолет, а "игрался" им.

Церемония прощания с Тымчуком состоялась в столичном Доме офицеров 22 июня, в ней приняли участие лидер Народного фронта, бывший премьер Арсений Яценюк, член НФ, глава МВД Арсен Аваков, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.