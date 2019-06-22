"Почетный караул, много венков": стало известно, как прощались с Тымчуком

22 июня 2019, 11:24

На церемонии прощания с нардепом были министры и бывший премьер.

Тымчук — В Киеве прощались с Дмитрием Тымчуком
В Киеве прощались с Дмитрием Тымчуком / Главред

В субботу, 22 июня, в киевском Доме офицеров прощались с погибшим нардепом, координатором группы Информационное сопротивление Дмитрием Тымчуком.

Простить с Тымчуком пришли родные, близкие, знакомые, чиновники и неравнодушные граждане, сообщает Информатор.

Начало церемонии прощания было запланировано в 10:00, ее посетили, в частности, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, бывший премьер Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и министр образования Лилия Гриневич.

"По состоянию на 9:50 у Дома офицеров… уже собрались люди... Очень много представителей СМИ, военных… в помещении только семья погибшего депутата. Сопровождать траурную церемонию будет военный оркестр", — говорится в материале.

Также опубликовано видео с церемонии прощания, на нем видно, что возле гроба выставлен почетный караул, в комнате много венков.

Церемония прощания с Дмитрием Тымчуком: проститься с нардепом пришли Парубий, Аваков и Турчинов

Опубликовано Информатор Киев Суббота, 22 июня 2019 г.

Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня в квартире. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. Позже СМИ писали, что политик не чистил пистолет, а "игрался" им. Тымчука планировали похоронить 22 июня в Бердичеве Житомирской области.

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Киев прощание Арсений Яценюк Лилия Гриневич Дмитрий Тымчук Арсен Аваков Александр Турчинов Андрей Парубий
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