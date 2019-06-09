Юзик из Квартала 95, журналист Дубинский: в партии Зеленского назвали своих мажоритарщиков

Юзик пойдет на выборыв в Раду по мажоритарке / Страна

9 июня, в воскресенье, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа был обнародован список первых 100 человек партии на досрочные парламентские выборы.

Отметим, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля.

Подчеркнем, что полный список мажоритарщиков на съезде партии Слуга народа не представили, прозвучали только несколько округов.

Таким образом стало известно о первой десятке претендентов на место в Раде по мажоритарке. В их числе актер студии Квартал 95, известный под псевдонимом Юзик, и известный журналист Александр Дубинский.

Вот первые десять названных мажоритарщиков:

1. Макс Бужанский - блогер, писатель, 25 округ в Днепре

2. Юрий Корявченков - актер студии Квартал 95, известный под псевдонимом "Юзик", 35 округ Кривой Рог

3. Татьяна Романцева - адвокат, 48 округ Краматорск

4. Игорь Герасименко - герой Украины, 62 Житомир

5. Юрий Кочут - художник, 68 округ Ужгород

6. Александр Дубинский - журналист, 94 округ Киевская область

7. Альберт Черепаха - аграрий, 185 округ Херсонская область

8. Любовь Шпак - ректор Восточноевропейского 194 округ, Черкассы

9. Максим Перебейнос - врач-анестезиолог, 211 округ, Киев

10. Дмитрий Гурин - урбанист, округ 218, Киев.

Глава партии Дмитрий Разумков в комментарии журналистам уточнил, что полный список мажоритарщиков еще дорабатывается и появится завтра, 10 июня, сообщает Страна.

Также стало известно, что список мажоритарщиков будут обсуждать на закрытом съезде.

Читайте такжеРазумков объяснил, почему Саакашвили вход заказан в партию Слуга народаНапомним, в список первой двадцатки партии Слуга народа на выборы в Верховную Раду вошли:

1. Дмитрий Разумков - глава партии

2. Роман Стефанчук - представитель президента в Верховной Раде

3. Ирина Венедиктов - эксперт по вопросам судебной системы

4. Давид Арахамия - предприниматель

5. Галина Янченко

6. Михаил Федоров - советник президента

7. Александр Корниенко - руководитель предвыборного штаба партии

8 Анастасия Красносельская

9. Александр Ткаченко - медиаменеджер

10. Жан Беленюк - спортсмен

11. Сергей Бабак - эксперт по вопросам образования

12. Владислав Криклий - кандидат экономических наук

13. Елена Шуляк - эксперт в сфере строительства

14. Дмитрий Наталуха - правозащитник

15. Елизавета Ясько - кинопродюсер

16. Алексей Воржель - эксперт в топливной сфере

17. Андрей Герус - эксперт по энерегтике

18. Михаил Радуцкий

19. Денис Монастырский

20. Данил Гетьманцев - эксперт по вопросам налогообложения.

Ранее сообщалось, лидером избирательной гонки на предстоящих досрочных выборах в Раду 2019 остается партия Слуга народа, которую возглавил Дмитрий Разумков.