Юзик из Квартала 95, журналист Дубинский: в партии Зеленского назвали своих мажоритарщиков

Полный список мажоритарщиков на съезде партии Слуга народа не представили, прозвучали только несколько округов.
9 июня, в воскресенье, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа был обнародован список первых 100 человек партии на досрочные парламентские выборы.
Отметим, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля.
Подчеркнем, что полный список мажоритарщиков на съезде партии Слуга народа не представили, прозвучали только несколько округов.
Таким образом стало известно о первой десятке претендентов на место в Раде по мажоритарке. В их числе актер студии Квартал 95, известный под псевдонимом Юзик, и известный журналист Александр Дубинский.
Вот первые десять названных мажоритарщиков:
1. Макс Бужанский - блогер, писатель, 25 округ в Днепре
2. Юрий Корявченков - актер студии Квартал 95, известный под псевдонимом "Юзик", 35 округ Кривой Рог
3. Татьяна Романцева - адвокат, 48 округ Краматорск
4. Игорь Герасименко - герой Украины, 62 Житомир
5. Юрий Кочут - художник, 68 округ Ужгород
6. Александр Дубинский - журналист, 94 округ Киевская область
7. Альберт Черепаха - аграрий, 185 округ Херсонская область
8. Любовь Шпак - ректор Восточноевропейского 194 округ, Черкассы
9. Максим Перебейнос - врач-анестезиолог, 211 округ, Киев
10. Дмитрий Гурин - урбанист, округ 218, Киев.
Глава партии Дмитрий Разумков в комментарии журналистам уточнил, что полный список мажоритарщиков еще дорабатывается и появится завтра, 10 июня, сообщает Страна.
Также стало известно, что список мажоритарщиков будут обсуждать на закрытом съезде.
Читайте такжеРазумков объяснил, почему Саакашвили вход заказан в партию Слуга народаНапомним, в список первой двадцатки партии Слуга народа на выборы в Верховную Раду вошли:
1. Дмитрий Разумков - глава партии
2. Роман Стефанчук - представитель президента в Верховной Раде
3. Ирина Венедиктов - эксперт по вопросам судебной системы
4. Давид Арахамия - предприниматель
5. Галина Янченко
6. Михаил Федоров - советник президента
7. Александр Корниенко - руководитель предвыборного штаба партии
8 Анастасия Красносельская
9. Александр Ткаченко - медиаменеджер
10. Жан Беленюк - спортсмен
11. Сергей Бабак - эксперт по вопросам образования
12. Владислав Криклий - кандидат экономических наук
13. Елена Шуляк - эксперт в сфере строительства
14. Дмитрий Наталуха - правозащитник
15. Елизавета Ясько - кинопродюсер
16. Алексей Воржель - эксперт в топливной сфере
17. Андрей Герус - эксперт по энерегтике
18. Михаил Радуцкий
19. Денис Монастырский
20. Данил Гетьманцев - эксперт по вопросам налогообложения.
Ранее сообщалось, лидером избирательной гонки на предстоящих досрочных выборах в Раду 2019 остается партия Слуга народа, которую возглавил Дмитрий Разумков.