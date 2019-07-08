Слуга народа отрывается от конкурентов на выборах в Раду во всю прыть - опрос

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В случае, если бы досрочные выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, 13 июля, то пятипроцентный барьер преодолели бы пять политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты седьмой волны роллингового опроса, проведенного сотрудниками Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

84,4% опрошенных утверждают, что обязательно бы участвовали в голосовании (53,6% "приняли бы", 30,8% "скорее приняли бы"), 12% сказали, что не пришли бы на избирательные участки (8,2% – "нет", 3,8% – "скорее нет").

Далее, среди респондентов, которые планирует голосовать и определились с выбором, результаты распределяются так – президентская политсила Слуга народа – 41,6%; партия Оппозиционная платформа-За жизнь – 13,7%; Европейская солидарность во главе с Петром Порошенко – 8,5%; Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко – 7,7%; Голос во главе со Святославом Вакарчуком – 7,5%.

Напомним, ранее социологи узнали, кого украинцы желают видеть в кресле премьер-министра.