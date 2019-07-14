"Чучело огородное, тунеядец и хам": Колесников оскорбил избирателей во время предвыборной встречи

Борис Колесников / Фото: bprice.ua

Кандидат в депутаты по 49 округу (Донецкая область) Борис Колесников эмоционального пообщался со своими избирателями.

Во время встречи с местными жителями Колесников нервно отреагировал на просьбу посодействовать с вырубкой деревьев.

"Да что ты мне, ты посмотри на себя со стороны. Ты на себя посмотри, какой тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит, и сидишь меня учишь – я к тебе поеду деревья вырубать. А у нас уберите вот это! А как мне с тобой разговаривать? Потому что ты наглый хам, тунеядец и бездельник. Я не знаю, по твоему отношению ты наглый хам, вот и все", - хамил Колесников одному из пришедших на встречу.

Кроме того, кандидат в нардепы также резко ответил другому мужчине, который попытался вернуть ему пакет, вероятно с предвыборной агитацией.

"Себе засунь его, знаешь куда. Чучело огородное", - резюмировал Колесников.

Напомним, ранее Петр Порошенко нахамил в ответ на вопрос из толпы.