Социолог спрогнозировал, смогут ли партии Вакарчука и Смешко пропихнуться в Раду

Игорь Смешко / УНИАН

Опрос, проведенный сотрудниками Киевского международного института социологии, в канун досрочных выборов в Верховную Раду, свидетельствует о том, что политсилы Голос (лидер – Святослав Вакарчук) и Сила и честь (лидер – Игорь Смешко) балансируют на грани прохождения в парламент.

Соответствующее мнение озвучил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий, сообщает Громадське". Он, в первую очередь, напомнил о том, что для оценки шансов партий на проходи в Раду нужно обязательно иметь в виду погрешность исследования социологов.

"Если партия набирает 5% − это не означает, что она проходит. Поэтому на самом деле говорить, что кто-то проходит или не проходит сложно", − сказал Грушецкий.

По его словам, аудитория украинцев, среди которых проводился опрос, не включает в себя военнослужащих, людей в больницах, обитателей тюрем и ряд других категорий.

Кроме того, у партий Сила и честь, Голос, Европейская солидарность и Слуга народа еще не выкристаллизовался электорат и они в большинстве пересекаются – т.е. избиратели каждой из этих партий имеют запасной вариант среди партий конкурентов.

Напомним, ранее, по данным опроса социологической группы Рейтинг, за президентскую политсилу Слуга народа была готова отдать свои голоса половина респондентов. Позднее социологи КМИС выяснили, какие фавориты в борьбе за премьерское кресло у украинцев.