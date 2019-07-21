Псевдосмерть, "перекус" бюллетенем и кастрюля-сейф: ключевые "ржаки" выборов в Раду

21 июля 2019, 21:07

Во время голосования на парламентских выборах в Украине произошло несколько забавных инцидентов.

Выборы 2019 — Собраны главные
Собраны главные "ржаки" голосования на парламентских выборах 2019 / Reuters

В воскресенье, 21 июля, в Украине проходили внеочередные выборы в Верховную Раду 2019, в 20:00 закрылись избирательные участки, и уже можно подводить итоги избирательной гонки.

В разных точках нашей страны произошли инциденты, с одной стороны, — комические, а с другой — не очень.

В частности, была псевдосмерть, "перекус" бюллетенем, замечена женщина-"многостаночница" и запечатлена кастрюля, которую гордо назвали — "сейф".

Главред решил собрать главные "ржаки" голосования на парламентских выборах 2019.

Выборы 2019: псевдосмерть на избирательном участке

В Киеве на избирательном участке женщина устроила настоящее представление, поскольку забыла паспорт дома.

Члены комиссии категорически отказывались выдать избирательнице бюллетени без документа, после чего она громко закричала, согнулась, положив руки на стол, а потом с криком откинулась назад, грохнулась на пол и притворилась мертвой. Жизни женщины ничего не грозит.

Выборы в Верховную Раду 2019: "перекус" бюллетенем

Во Львовской области женщина решила "перекусить" бюллетенями прямо на избирательном участке у всех на глазах. Пока неизвестно, почему избирательница захотела таким способом уничтожить бюллетень.

"Меньшего зла нет": оригинальная порча бюллетеня в Мариуполе

В Мариуполе Донецкой области местный журналист Максим Грабовский оригинально испортил бюллетень на парламентские выборы 2019 — прикрепил к нему презерватив.

Грабовский заранее прошил презерватив черной ниткой, а уже в кабинке прицепил его скрепкой к бюллетеню для голосования по мажоритарным округам и написал на документе — "меньшего зла нет".

Выборы 2019 — Собраны главные
Собраны главные "ржаки" голосования на парламентских выборах 2019 / 0629.com.ua

Выборы 2019: женщина-"многостаночница"

Во Львовской областной общественной организации Комитет избирателей Украины сообщили, что во Львове на одном из избирательных участков женщина проголосовала сразу десятью бюллетенями.

По его данным, женщина одной из первых пришла голосовать и из-за невнимательности и неопытности членов избирательной комиссии получила на руки 10 бюллетеней для голосования в мажоритарном округе, заполнила их и бросила в урну.

В КИУ добавили, что члены комиссии для удобства разложили бюллетени по кучкам, в каждой из которых их было 10 штук. Члены избирательной комиссии заметили, что женщина бросила в урну много бюллетеней, вызвали полицию, и с избирательницей общались правоохранители.

Выборы в Верховную Раду 2019: кастрюля вместо сейфа

В Кировоградской области на одном из избирательных участков вместо сейфа использовали кастрюлю. В Сети появилась фотографии, на которых запечатлена кастрюля, но на ней написано "сейф". Кастрюля даже была опломбирована.

Выборы 2019 — Собраны главные
Собраны главные "ржаки" голосования на парламентских выборах 2019 / Facebook Валентина Стеценко
Выборы 2019 — Собраны главные
Собраны главные "ржаки" голосования на парламентских выборах 2019 / Соцсети

Напомним, после завершения голосования на выборах в Верховную Раду 2019 были обнародованы данные всех экзит полов — Всеукраинского экзит пола по заказу 1+1, Национального экзит пола и экзит пола 112. 

По данным трех экзит полов, лидером избирательной гонки является партия Слуга народа, а всего в парламент, кроме нее, проходят пять политсил.

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