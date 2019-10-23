Красивый маникюр на осень: модный маникюр омбре и градиент - 35 фото

Маникюр градиент придумали специально для тех, кто хочет все и сразу. Когда хочется больше, чем один оттенок красного, синего, зеленого.

В сезоне осень 2019 модный маникюр градиент размывает все границы и выходит за всевозможные рамки.

Главным достоинством маникюра с градиентом является то, что, умело подобрав цвета, он шикарно и уместно будет смотреться под любой образ.

Главред собрал новинки и необычные варианты популярного маникюра градиент из Инстаграм.

Красивый осенний маникюр градиент: тенденции

В сезоне осень 2019 модный маникюр градиент – это когда каждый ноготок получает свой оттенок основного цвета, или хорошо вписывается в общую систему тонов. Например, очень удачно смотрятся осенние оттенки – зеленый, светло-зеленый, желтый, светло-желтый, оранжевый или охра.

Классический маникюр омбре на ногтях – это плавный переход с одного цвета в другой. Создать такую красоту под силу только опытным мастерам.

Креативный маникюр 2019 омбре – это нанесение силуэтов домов, деревьев и даже животных на градиенте. Получается эффект вечерних теней.

Довольно привлекательно, нет, не так, роскошно и завораживающе выглядит маникюр градиент, выполненный матовым лаком.

Стильный осенний маникюр градиент не терпит украшений. Он уживается сейчас только с разнообразными листиками – трафарет или наклейка.

Читайте такжеКреативный осенний маникюр 2019: свежие тренды, идеи дизайна из Instagram, фото, видеоНапомним, ранее сообщалось, желтый маникюр в сезоне осень 2019 как никогда актуальный и востребованный. Нейл-стилисты советуют не перегружать желтые ногти разнообразными рисунками, а комбинировать его с черным цветом. Черный цвет смягчает яркий желтый, и подчеркивает его оттенок. Кроме того, черный добавляет изысканности и изящества.