Модный желтый маникюр: красивые идеи дизайна для осени 2019 - фото

Сделать красивый желтый маникюр осенью вполне естественное желание.

Желтый маникюр в сезоне осень 2019 как никогда актуальный и востребованный.

Нейл-стилисты советуют не перегружать желтые ногти разнообразными рисунками, а комбинировать его с черным цветом.

Черный цвет смягчает яркий желтый, и подчеркивает его оттенок. Кроме того, черный добавляет изысканности и изящества.

Главред собрал самые свежие варианты жёлтого маникюра из Инстаграм.

Модный желтый маникюр осень 2019: особенности

Желтый маникюр лучше всего смотрится на коротких ногтях.

Желтые ногти забирают на себя все внимание, поэтому добавлять украшения и рисунки следует очень аккуратно.

Выбирайте для красивого маникюра насыщенный желтый цвет. Бледный лак осенью смотрится очень тускло и проигрывает.

Если хотите украсить ногти, отдайте предпочтение абстрактным рисункам. Разнообразные полоски – писк сезона. Можно использовать стразы.

Идеально смотрится желтый маникюр с оранжевыми листьями. Только не украшайте ногти подсолнухами – такой вариант подходит для лета.

Самый простой, но гарантировано модный вариант желтого маникюра – желтые ногти и черные горошинки.

Читайте такжеЧерно-белый маникюр осень 2019: что сейчас рисуют на ногтях - фотоНапомним, ранее сообщалось, в сезоне осень 2019 – маникюр абстракция – это ляпы на кончиках ногтевой пластины и черные точечки. Абстрактный осенний маникюр – словно недорисованная картина художника. Идея, которая зависла в воздухе, легкие штрихи, которые намекают на творческую натуру, и черные точечки, которые как будто рассыпанная на полотне пригоршня семян сухого мака.