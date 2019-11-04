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Маникюр марсала – самый модный маникюр осень-зима 2019-2020 - фото

4 ноября 2019, 04:05

Ногти цвета красного вина – это маленькое безумие, которое уверенно влюбляет в себя всех женщин.

  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram
  • Маникюр марсала Instagram

Поздней осенью и зимой, когда холод – естественный спутник нашей жизни, тянет на согревающие напитки и цвета.

Маникюр марсала появился в наших широтах из Италии, где вино живет в душах и сердцах. Ногти цвета красного вина – это маленькое безумие, которое уверенно влюбляет в себя всех.

Маникюр марсала излучает благородство и роскошь, а его переливы – как самое вкусное и выдержанное вино.

Маникюр марсала имеет чудное свойство подстраиваться под любой образ, поэтому уже четвертый год он находится на модном олимпе.

Маникюр марсала очень "гордый", поэтому не терпит сочетания с дургими яркими цветами. Идеальный маникюр марсала – это в основе лак цвета вина, и украшающие элементы – стразы, рисунки, трафареты.

Цвета, которые хорошо вписываются в маникюр марсала – золотой, серебристый, бежевый и белый.

Модный маникюр марсала 2019-2020: стильные варианты

Классический маникюр марсала, выполненный матовым или глянцевым лаком, сам по себе выглядит шикарно и богато.  

Модный маникюр марсала часто выполняют в технике лунный маникюр, когда у основания ноготка оставляют прозрачный полумесяц (лунку).

Мастера нейл-дизайна часто дополняют классический маникюр марсала глиттером или фольгой  - но не более, чем один-два ноготка.  Отметим, что перегружать маникюр марала нежелательно – есть риск из благородства перекочевать в вульгарность.

Красивый маникюр марсала – это классика, и лаконичный рисунок на одном из ноготков светлого цвета  - белом или бежевом.

Главред собрал фотогалерею модных вариантов маникюра марсала из Инстаграм.

Читайте такжеГорчичный маникюр – модный желтый маникюр ноябрь 2019: новинки, фотогалереяНапомним, ранее сообщалось, модный бирюзовый маникюр – бесподобный френч, маникюр с фольгой и мраморные ногти. Бирюзовый лак – идеальная база для цветов и разных рисунков. Также бирюзовые ногти можно украсить стразами, при этом маникюр не будет выглядеть вульгарно.

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