Модный бирюзовый маникюр – бесподобный френч, маникюр с фольгой и мраморные ногти - фото

Исцеляющий бирюзовый цвет в 2019 году стал одним из фаворитов среди модниц.

А с приходом холодов спрос на него только растет.

Отметим, бирюзовый, или цвет морской волны с самые разнообразными оттенками зеленого и голубого цветов означает исцеление, уверенность и независимость. Еще бирюзовый символизирует саму любовь.

В нейл-дизайне бирюзовый цвет чувствует себя сродни короля, ведь сложно найти цвет, с которым он плохо сочетается. Классический маникюр бирюзовый с белым – настоящий шедевр. Именно поэтому идеи дизайна бирюзового маникюра множатся со скоростью ветра, ибо любой вариант – удачный. При этом длина ногтей, их форма только выигрывают от бирюзового цвета – он подчёркивает красоту ноготков и добавляет рукам нежности.

Бирюзовый маникюр: модные варианты 2019-2020

Маникюр в стиле битое стекло на ногтях бирюзового цвета смотрится волшебно. Вообще фольга и бирюзовый цвет – хорошие союзники, поэтому пробуйте, и результат вас точно порадует.

Бирюзовый лак отлично дополнит французский маникюр и лунный маникюр. Вообще любые рамочные элементы в сочетании с ярким бирюзовым лаком создают на выходе сногсшибательные ногти, способные покорить мир.

Мраморный бирюзовый маникюр – это стильный, трендовый вариант нейл-дизайна. При этом учтите, что желательно мраморными делать не более двух ноготков – они хорошо дополнят общую картину, при этом маникюр будет лаконичным и сдержанным.

Бирюзовый лак – идеальная база для цветов и разных рисунков. Также бирюзовые ногти можно украсить стразами, при этом маникюр не будет выглядеть вульгарно и вызывающе. Даже серебристый лак на бирюзовом фоне обретает изысканный оттенок.

А если возникла дилемма, какой оттенок бирюзового лака выбрать, - не стесняйтесь, берите все и создавайте модный бирюзовый маникюр градиент.

Читайте такжеГорчичный маникюр – модный маникюр с леопардовым принтом и руффиан - фотоНапомним, в 2019 году маникюр с фольгой стал настоящим трендом. Это очень эффектный вариант маникюра, при том особых усилий для его создания не требуется. Маникюр с фольгой может быть двух видов - когда фольга используется в качестве украшения, и когда фольга – базовое покрытие.