Модный маникюр с фольгой – битое стекло, слеза единорога и лунный маникюр - фото

В 2019 году маникюр с фольгой стал настоящим трендом. Это очень эффектный вариант маникюра, при том особых усилий для его создания не требуется.

Маникюр с фольгой может быть двух видов - когда фольга используется в качестве украшения, и когда фольга – базовое покрытие.

Маникюр с фольгой в 2019 году очень часто комбинируют с разнообразными узорами, цветами и геометрическими фигурами. Такой маникюр получается привлекательным, ярким, при этом он вполне подойдет по любой повседневный образ.

Маникюр с фольгой битое стекло

Уже несколько сезонов подряд дизайн ногтей в стиле битое стекло пользуется огромной популярностью. Суть его в создании эффекта разбитого стекла на ногтях – яркие переливы, блики – привлекают внимание, и смотрятся очень эффектно. Для того, чтобы получился эффект битого стекла.

Лунный маникюр с фольгой

Шикарно смотрится маникюр, когда фольга в виде разных геметрических фигур украшает ногти. Часто такие элементы используют при создани лунного маникюр – с одной стороны – подчеркнутый минимализм, с другой – неповторимые, яркие элементы дизайна.

Маникюр с фольгой слеза единорога

Если хотите на ногтях что-то невероятное, сделайте слезу единорога – пристальное внимание и восторженные взгляды гарантированы. Маникюр слеза единорога — это такой дизайн ногтей, при котором на несколько ноготков, или на все, при желании, приклеивают под каплю топа своеобразную слезу, вырезанную из фольги.

Главред собрал самые свежие идеи дизайна ногтей из Инстаграм в фотогалерею.

Читайте такжеМодный золотой маникюр – красный с золотом, нюдовый и золотой френч - 29 фотоНапомним, ранее сообщалось, горчичный маникюр идеально подойдет под любой повседневной образ, но самое главное – он визуально подарит ощущение радости и такого желанного в холодные деньки тепла.