Модный французский маникюр 2019: геометрия, продольная полоска и френч с фольгой – 48 фото

Классический французский маникюр - бежевая или розоватая, близкая к натуральному оттенку ногтевая пластина и белый край, по форме напоминающий очертания натурального – переходит в разряд ретро.

Все чаще на ногтях обычный френч украшен паутинкой, фольгой и стильной росписью.

Модный французский маникюр сегодня – это самые неожиданные сочетания цвета и формы, при этом даже "улыбка" преобразилась. Нейл-стилисты часто рисуют вместо "улыбки" - треугольники или косые линии, порой используя несколько цветов лака сразу.

А цвет во французском маникюре значения не имеет, главное – чтобы ярко, легко, светло и с настроением. Осень и так довольно унылая, а яркие ногти, пускай всего лишь с легким акцентом на цвет, чем, собственно, и знаменит френч, обязательно заставит улыбнуться.

Главред собрал фотогалерею новинок французского маникюра из Инстаграм.

Продольная полоска

Если ногти короткие, а очень хочется французский маникюр на ногтях, стилисты придумали незамысловатый дизайн с продольной полоской. То есть вместо классической "улыбки" - рисуют полоску по центру ноготка. Выглядит потрясающе и очень оригинально.

Геометрический французский маникюр

Популярная в 2019 году геометрия, кажется, надолго "породнилась" с френчем. Геометрический французский маникюр выглядит лаконично и очень элегантно, он привлекает внимание, но не вульгарностью, а завораживающими фигурами. Креативный френч геометрия сейчас на пике популярности.

Френч с фольгой

Отметим, что в последнее время фольга произвела настоящий фурор в нейл-дизайне и довольно гармонично вписалась во французский маникюр. Легкий намек на праздник и свет уместен даже для повседневного образа. Фольга – это отличная замена поднадоевшим и раздражающим многих стразах.

Читайте такжеСамый модный оливковый маникюр: голливудский френч, матовые ногти и маникюр с фольгой - фотоНапомним, ранее сообщалось, розовый маникюр с паутинкой – трендовый нейл-арт на ногтях, от которого восторге те, кто ценит минимализм.